¿Se termina paro en Santander? Vocero de manifestantes detalló puntos clave para levantar bloqueos

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Jorge Camacho, uno de los representantes del paro en Santander, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la reunión con el Gobierno Nacional y departamental para levantar los bloqueos en Santander.

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Aseguró que lograron llegar a unos acuerdos a pesar de las diferencias:

“La mayor diferencia con el Gobierno es que, pese a que reconocen errores en la elaboración de la Resolución 2057, no acatan el llamamiento sobre los pronunciamientos de ayer (lunes 13 de abril). Insisten en que no tienen facultades para derogarla, pero llegamos a un punto medio en la que se harán modificaciones en cada municipio con nuevos avalúos”, señaló.

De esta forma, detalló que se realizará una resolución municipal para que alcaldes hagan una nueva proyección y liquidación de los impuestos prediales.

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¿Se pueden levantar los bloqueos?

Afirmó que ya se expidió una orden que faculta a los Igac regionales para que revisen y hagan los nuevos avalúos catastrales.

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“Si las comunidades acuerdan en que les baja contundentemente el avalúo catastral, cada punto de paro se levanta. Iniciaríamos con Lebrija”, dijo.

Comentó también que esperan que este martes les pasen la nueva resolución para presentársela a la comunidad. No obstante, aclaro que este es un paro donde “no hay líderes”, pues cada uno protesta por sus propiedades.

Escuche la entrevista completa aquí: