Asesinan a integrante de la población LGBTIQ+ en hotel del centro de Medellín

Medellín

Didier Alejandro Barón Vinasco, de 42 años, fue encontrado sin vida al interior de un hotel ubicado en el barrio Villa Nueva, en el centro de Medellín.

De acuerdo con información preliminar, el integrante de la población LGBTIQ+ ingresó al establecimiento en la madrugada del domingo 1 de marzo acompañado de otro hombre. Horas después fue hallado asesinado dentro de la habitación.

El reporte inicial de la Policía señala que la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca. El presunto agresor habría huido del lugar tras cometer el crimen.

Las autoridades adelantan labores de recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable del homicidio.

Violencia contra la población LGBTIQ+

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, con este caso ya son 18 los asesinatos de personas LGBTIQ+ registrados en Colombia en lo corrido del año.

Desde esa organización exigieron que la investigación se adelante con enfoque de género, se analicen posibles patrones en estos crímenes y se adopten medidas urgentes de prevención.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que estos casos no solo deben esclarecerse de manera individual, sino que también deben permitir identificar dinámicas de riesgo que afectan de forma desproporcionada a la población LGBTIQ+, con el fin de garantizar su seguridad y prevenir nuevos hechos de violencia.