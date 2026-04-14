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Fallas del SITAC en China: tres de cuatro consulados en ese país siguen sin sistema

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que tres de los cuatro consulados de Colombia en China no tenían el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) este martes, 14 de abril.

Lea aquí: Experto alerta sobre riesgos de seguridad de datos en SITAC y falta de transparencia gubernamental

Además, indicaron a este medio que, aunque en la mayor parte de los consulados en Europa el sistema funciona, lo hace de manera intermitente.

Y es que esta información llega luego de que la Cancillería asegurara que todas las fallas en el SITAC ya estaban solucionadas luego de resolver las amenazas por una presunta amenaza cibernética en su infraestructura.

A pesar de eso, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicaron que seguirán realizando mantenimientos al SITAC para evitar contratiempos para el trámite de pasaportes y demás servicios de los colombianos dentro y fuera del país.

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Inversión de la Cancillería en tecnología

Caracol Radio también reveló una nómina paralela en la Cancillería, en la cual se destinan $10.000 millones en abogados y $5.000 en expertos en tecnología.

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