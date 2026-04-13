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Siguen problemas con plataforma digital del Ministerio de Exteriores: consulados fuera de red

En la mañana de este 13 de abril amanecieron caídos todos los sistemas de la Cancillería. Caracol Radio conoció el reporte de fallas en el SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano) en varios consulados, la cual se usa para que las personas realicen sus trámites consulares.

Este sistema es esencial para la expedición de los nuevos pasaportes y todos los trámites que deseen hacer los colombianos que se encuentran en el exterior.

Cabe recordar que el SITAC ya había presentado problemas en su funcionamiento días atrás, lo que generó el retraso en la expedición de pasaportes y demás trámites en Colombia y en el exterior.

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¿Qué dicen desde la Cancillería?

Desde el Ministerio de Exteriores de Colombia aseguraron que, tras la caída del 6 de abril del sistema SITAC, fueron restablecidos los servicios que sufrieron intermitencias y afectaciones ante una supuesta amenaza cibernética.

Además, aseguran que seguirán con la revisión permanente para contener los ataques cibernéticos.

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