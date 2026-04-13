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13 abr 2026 Actualizado 15:47

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Experto alerta sobre riesgos de seguridad de datos en SITAC y falta de transparencia gubernamental

El ingeniero Rodrigo Gracia expresó su inquietud sobre la falta de transparencia en torno a lo que está sucediendo con la información que maneja el SITAC.

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Maria José Castro

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el ingeniero Rodrigo Gracia, con casi dos décadas de experiencia en sistemas de pasaportes a nivel mundial, expresó su inquietud sobre la falta de transparencia. Esto se refiere a lo que está sucediendo con la información que maneja el Sistema Integrado de Trámites al Ciudadano (SITAC).

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Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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