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Experto alerta sobre riesgos de seguridad de datos en SITAC y falta de transparencia gubernamental

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el ingeniero Rodrigo Gracia, con casi dos décadas de experiencia en sistemas de pasaportes a nivel mundial, expresó su inquietud sobre la falta de transparencia. Esto se refiere a lo que está sucediendo con la información que maneja el Sistema Integrado de Trámites al Ciudadano (SITAC).

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