Cancillería confirmó restablecimiento de servicios del sistema SITAC: ¿problemas con internet?

Muchas afectaciones y problemas tuvieron cientos de personas en las oficinas de pasaportes y consulados en el exterior, ante la caída global del sistema SITAC, que desde el pasado 6 de abril sufrió intermitencias y daños que impidieron los trámites consulares.

La Cancillería aseguró que en un trabajo coordinado con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, descubieron una presunto actor de amanaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica.

Por lo cual, comenzaron una intervención técnica a la plataforma, que hoy lunes sobre las 8 de la mañana, permitió el restablecimiento completo de los servicios de SITAC, según confirmó la Cancillería colombiana a Caracol Radio tras el mantenimiento técnico que realizaron al sistema durante el fin de semana.

Lo que si dejaron claro es que hay unos puntos que reportaron problemas con la señal de internet; no obstante, señalaron que hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha recibido ningún reporte de un consulado que tenga el sistema caído.

De esta manera, la Cancillería confirmó que en este momentos los servicios de la plataforma SITAC se encuentran operando con completa normalidad, entre ellos el trámite de pasaportes, asignación de citas, registros consulares, apostillas y legalizaciones de documentos y trámites de nacionalidad.

Revisión técnica continuará

La Cancillería aseguró que continuará realizando mantenimiento al sistema SITAC, teniendo en cuenta que los ataques cibernéticos ocasionan muchos daños que tienen que reparar.