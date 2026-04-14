¿Envolver el pasaporte en papel aluminio funciona para prevenir el robo de información?

El pasaporte es un documento oficial de identidad y viaje que es expedido por las autoridades de un país, que en el caso de Colombia vendría a ser la cancillería.

Dicho papel certifica la nacionalidad e identidad de las personas a nivel internacional y así poder ingresar o salir de una nación, permitiendo el libre tránsito mientras se facilita la identidad ante las autoridades.

En una época marcada por la interconexión digital, la seguridad de los documentos de identidad ha pasado del plano físico al digital; por ello, últimamente se ha vuelto viral entre viajeros envolver en papel aluminio el pasaporte, con la finalidad de evitar el robo de datos.

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¿Cómo funciona el papel aluminio al momento de envolver el pasaporte?

Esta práctica surge, ya que estos documentos de viaje son ‘biométricos’ o electrónicos, contando con un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID) que almacena diferente información, como nombres, foto, fecha de nacimiento y demás datos.

Estas características hacen que estos documentos puedan ser escaneados por los delincuentes que cuenten con un lector de radiofrecuencia que pueden acercar a su maleta o bolsillo y así obtener toda la información de la víctima, esta practica es conocida como ‘skimming’.

Este principio físico hace que se cree un contenedor recubierto de metal conductor, o en este caso de aluminio, generando un bloqueo o barrera de los campos eléctricos externos, como el del lector anteriormente mencionado.

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Es importante aclarar que esta medida puede ser efectiva; tiene que tener en cuenta que este material es frágil y es propicio a dañarse, bien sea por usarlo varias veces o por mucho movimiento durante el viaje, dejando algunos espacios donde la señal podría filtrarse.

Además, al momento de mantener así el pasaporte, podría generar algunas molestias, inclusive algunas demoras.

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¿Qué es el ‘skimming’ y cómo funciona esta práctica?

Esta acción delictiva hace alusión al robo de información, bien sea de documentos de identidad o de tarjetas de crédito, por medio del uso de lectores de radiofrecuencia, donde el delincuente dispone de dicho dispositivo para acercarse a las personas y así efectuar esta actividad.

Por ello es que se ha popularizado el ponerle papel de aluminio a la documentación o, en el caso de que se quiera un poco más de dinamismo y discreción, se recomienda el uso de fundas con bloqueo RFID integradas, las mismas que cumplen con la misma función del aluminio, pero contando con mayor durabilidad.

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