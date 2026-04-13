¿Cuántos hipopótamos hay en Colombia y de dónde vienen? Razón por la que población debe controlarse

En todo el mundo cada país y cada zona cuentan con determinada flora y fauna que son nativas de esos lugares; sin embargo, hay especies de cada una que no lo son, estas se consideran invasoras.

Colombia, en este caso, no es la excepción, pues cuenta con una de las especies invasoras más famosas en el continente, especialmente por el motivo que hay detrás de su llegada a estas tierras: los hipopótamos.

Por eso, en Caracol Radio le contamos la historia.

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Hipopótamos en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Hipopótamos en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

¿De dónde viene esta población de hipopótamos?

Todo comenzó en 1981, cuando en la Hacienda Nápoles, propiedad del narcotraficante Pablo Escobar, se introdujeron cuatro ejemplares de hipopótamo, 3 hembras y 1 macho, según explicó en su página web la Universidad de La Salle.

Esta especie salvaje, de origen africano, tras su introducción a los ecosistemas nacionales, hizo que “Colombia tenga un único caso en el mundo en donde se encuentran hipopótamos (Hippopotamus amphibius) como especie exótica naturalizada en ecosistemas naturales”, explica el Instituto Humboldt.

Así, tras la muerte de Escobar y el abandonamiento momentáneo de sus propiedades, esta especie se extendió y se comenzó a reproducir, llegando a los números de la actualidad.

¿Cuántos hipopótamos hay en Colombia?

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Hipopótamos en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Hipopótamos en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

Según el Ministerio de Ambiente, a corte de 2023, en Colombia hay una población de hipopótamos de cerca de 169 ejemplares. Sin embargo, dentro de la proyecciones de esa cartera, si no se les da control, para 2030 podría ascender a más de 430, y para 2035 llegar a los 1.000.

Actualmente, estos hipopótamos “están distribuidos en un área estimada de 43.342 km2, especialmente en: Cuenca del río Magdalena y los complejos cenagosos de la depresión Momposina”, dice el ministerio.

¿Por qué las autoridades buscan controlar la población de hipopótamos en Colombia?

Y es que se ha buscado controlar la población de estos animales porque generan consecuencias directas en su ecosistema: contaminan cuerpos de agua, generan transformación del paisaje, generan la pérdida de animales de producción como los pescados y, además, también atacan embarcaciones.

Hipopótamos en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Hipopótamos en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

Acciones del Ministerio de Ambiente anunciadas para el 2026

Es por lo anterior, y otros aspectos más, que este 13 de abril el Ministerio de Ambiente confirmó que iniciará la eutanasia en algunos ejemplares con el fin de controlar la población de estos animales.

Así, se trata de cerca de 80 hipopótamos a los que se les aplicará la eutanasia el próximo semestre.

El plan, también, contempla el confinamiento de algunos individuos, aunque aclararon que esta estrategia no reduce la población, sino que solo frena su crecimiento. Además, implica altos costos y complejidades logísticas, como la castración y el mantenimiento en cautiverio.

De esta manera, y para ejecutar las acciones, el Ministerio anunció la asignación de 7.200 millones de pesos a través del Fondo Vida y Biodiversidad. Los proyectos serán estructurados hasta mayo y ejecutados en el segundo semestre de 2026 en donde se empezarán a realizar en dos puntos del país que tengan alta densidad poblacional: la Isla del Silencio (entre Antioquia y Boyacá, en el Magdalena Medio) y la Hacienda Nápoles.

Hipopótamos en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Hipopótamos en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

Vea un video de los hipopótamos que habitan en Colombia:

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