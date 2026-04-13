Comienza la entrega del ciclo 3 de Colombia Mayor: Lista de municipios excluidos del pago

A través del programa Colombia Mayor, los beneficiarios reciben una transferencia mensual en 12 ciclos a lo largo del año. En este contexto, en 2026 el Departamento de Prosperidad Social (DPS) se ha visto en la necesidad de reorganizar las entregas para así garantizar la cobertura.

Por lo anterior, el pasado 10 de abril, Prosperidad Social, por medio de su portal web oficial, anunció la fecha de la entrega de las transferencias del tercer ciclo del programa Colombia Mayor.

De acuerdo a lo comunicado por el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, la nueva jornada de entrega de los apoyos económicos se llevará a cabo desde el 17 de abril hasta el 4 de mayo.

Le puede interesar: Día cívico 17 de abril en Colombia 2026: ¿Por qué? Quiénes no trabajan y qué dice el decreto 500

¿Cuáles son los municipios que se encuentran excluidos del pago de ‘Colombia Mayor’?

A continuación le dejamos un listado oficial de los municipios que, según la información oficial compartida por la entidad, están excluidos del pago mensual de los subsidios:

Amazonas

La Chorrera

El Encanto

Antioquia

Buritica

Murindo

Vigía del Fuerte

Boyacá

Paypa

Campo Hermoso

Caldas

Marulanda

Caquetá

Milán

San josé de fragua

Solano

Solita

Valparaíso

Solano

Casanare

Recetor

Trinidad

Cauca

Guapi

Lopez de Micay

Piamonte

Santa Rosa

Sotara

Timbiquí

Chocó

Alto baudo

Bahía solano

Bajo baudo

Carmen del darién

El cantón del san pablo

El litoral del san juan

Medio atrato

Sipi

Córdoba

Buenavista

Cotorra

Puerto Libertador

San José de Ure

Cundinamarca

Caparrapi

Junín

Yacopí

Guainía

Barranco Minas

Puerto Colombia

Guaviare

Miraflores

Huila

Colombia

Meta

San Carlos de Guaroa

La macarena

Mapiripán

Uribe

Nariño

Barbacoas

Cumbitara

El charco

Magui

Mosquera

Olaya herrera

Roberto payan

Santa bárbara

Putumayo

Puerto Leguizamo

Santander

Molagavita

Tolima

Anzoátegui

Ataco

Vaupés

Carurú

Mitú

Taraira

Vichada

Cumaribo

También le puede interesar: Estudie inglés en el exterior: Universidad australiana ofrece becas para estudiantes en 2026

¿Quiénes pueden inscribirse al programa de Prosperidad Social ‘Colombia Mayor’?

Prosperidad Social informó que todos los adultos mayores que estén interesados en aplicar a este programa deben cumplir con los siguientes requisitos:

El aplicante debe ser colombiano.

Debe haber vivido en el país durante los últimos 10 años .

durante los . Se debe contar con mínimo tres años menos de la edad que es requerida para poder pensionarse por vejez, que actualmente son 54 años para las mujeres y 59 para hombres.

No debe tener rentas o algún tipo de ingreso que le permita subsistir.

que le permita subsistir. Debe estar en los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1 del SISBÉN IV.

El programa entrega un apoyo económico de 80.000 pesos a cada persona menor de 80 años. Para los mayores de esta edad, el monto es de 225.000 pesos. En Bogotá, debido a un acuerdo con la Alcaldía Mayor, los adultos mayores menores de 80 años reciben 130.000 pesos.

Puede leer: BOGOSHORTS anuncia convocatoria y fechas de la edición de 2026: requisitos y quiénes pueden aplicar

¿Cómo recibir los pagos del programa de Prosperidad Social ‘Colombia Mayor’?

La entidad gubernamental aseguró que, para facilitar el acceso al subsidio, habilitó más de 31.000 puntos de pago en zonas urbanas y rurales del país a través de SuRed y SuperGiros, lo que permite a las personas mayores reclamar el recurso cerca de sus hogares y sin largas filas.

También puede leer: Cancillería confirmó restablecimiento de servicios del sistema SITAC: ¿problemas con internet?

Escuche Caracol Radio EN VIVO: