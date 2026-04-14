Indemnización por despido con contrato indefinido 2026: ¿cómo se paga? Calculadora MinTrabajo

El despido es una de las cuestiones más comunes con las que muchos trabajadores deben lidiar día a día en las empresas. Pero lo que no todos saben es que, por ejemplo, el despido sin justa causa le da derecho al trabajador de recibir una indemnización aparte de la liquidación.

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¿Cómo se calcula la indemnización?

Calcular la indemnización depende del tipo de contrato que se haya firmado y el tamaño del salario.

Según el Código Sustantivo del Trabajo, si el contrato es a Término Indefinido con un salario inferior a los 10 salarios mínimos, la indemnización debe ser el equivalente a 30 días de salario durante su primer año de trabajo, y se le agregarán otros 20 días de salario por cada año adicional que se haya trabajado.

Si, por otra parte, gana más de 10 salarios mínimos, por su primer año de trabajo debe recibir 20 días de paga y 15 días por cada año posterior.

Si el contrato es a Término Fijo debe recibir el pago correspondiente al tiempo que hacía falta para llegar al tiempo que el documento había estipulado previamente.

En un contrato Obra - Labor, el trabajador deberá recibir como indemnización el pago de todos los días de salario pendientes de trabajar, y esta cifra no podrá ser menor a 15 días de paga.

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Ejemplo para calcular el pago de la indemnización con el salario mínimo 2026:

Un trabajador que fue despedido después de 4 años que recibe el salario mensual de $1.750.905.

30 días de salario por el primer año = $1.750.905

= $1.750.905 20 días por 3 años adicionales = 2 meses de salario = $3.501.780

Total de indemnización: $5.252.685

Cabe agregar que aparte de esta indemnización, la liquidación del trabajador debe llevar el pago del salario pendiente, sus cesantías y todas las prestaciones de ley correspondientes, todo esto dependiendo del puesto y/o el tipo de contrato.

Calculadora del ministerio de Trabajo:

El Ministerio del Trabajo presenta la Calculadora Laboral. Una herramienta pedagógica de fácil uso, con la que todos los trabajadores y empleadores de Colombia podrán:

Generar estimativos de liquidación de prestaciones sociales

de prestaciones sociales Simular las provisiones mensuales que los empleadores deben tener en cuenta al contratar un trabajador.

Instrucciones de uso:

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página del ministerio: Mintrabajo.gov.co

Posteriormente en la opción de atención al cliente podrá ir al ítem de Trámites y servicios y allí encontrará “Mi Calculadora”

Si quiere calcular su liquidación, ingrese la fecha de inicio y de fin de su contrato o relación laboral usando el calendario. Tenga en cuenta que el estimado de liquidaciones y costos se calculan por año calendario.

Ingrese el valor del salario.

Importante:

Las liquidaciones se calculan y efectúan año a año. La Calculadora no permite ingresar periodos que superen el año calendario.

Recuerde indicar si recibe o no auxilio de transporte. Los trabajadores que devenguen más de dos salarios mínimos no tienen derecho a auxilio de transporte.

El salario devengado no puede ser inferior al Salario Mínimo.

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