Fujimori celebra victoria sobre el “enemigo” de izquierda ante un inminente balotaje en Perú

FOTODELDÍA AME3854. TRUJILLO (PERÚ), 30/10/2025.- Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), anunció su candidatura a la Presidencia de Perú por cuarta vez en su trayectoria política este jueves, en Trujillo (Perú). EFE/ Iván Orbegoso / Iván Orbegoso

La presidenciable Keiko Fujimori celebró el lunes los resultados de sondeos y estimaciones preliminares de las elecciones del Perú, que la dan como favorita para un balotaje en junio sobre el “enemigo” de izquierda.

El escrutinio oficial avanza a cuentagotas en unos comicios marcados por cuestionamientos a la autoridad electoral por demoras e incidentes que llevaron a ampliar las votaciones hasta el lunes con una nueva jornada de 07H00 a 18H00 locales.

“Los resultados (...) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (...) el enemigo es la izquierda”, dijo la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (19990-2000) en un corto discurso.

Sin un rival confirmado, el segundo cupo del balotaje se juega entre un puñado de candidatos, donde el ultraconservador Rafael López Aliaga aparece con grandes posibilidades.

El próximo presidente tendrá el desafío de enfrentar un pico de criminalidad y la inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década.

“Que acabe todo eso. Estamos viviendo en un país del narcotráfico (...) con la delincuencia rebasados”, dijo Elena Flores, una comerciante de 50 años en el centro de Lima.

“Fraude”

Con un 40% de los votos escrutados, Fujimori lidera los conteos oficiales por encima de López Aliaga, conocido como Porky.

En el país donde el voto es obligatorio, unas 63.000 personas se quedaron sin sufragar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio.

“Da mucha indignación que a estas alturas del siglo XXI estén ocurriendo estas cosas aquí en el Perú. Cada día es peor”, dijo Martha Tumba, de 81 años, mientras protestaba frente a la autoridad electoral.

Durante la jornada se registraron extensas filas en algunos puntos de votación de Lima bajo el calor y la humedad. Los candidatos se sumaron al rechazo.

“Es un fraude electoral gravísimo y vamos a convocar justamente a una protesta ciudadana”, dijo más temprano López Aliaga.

Según los sondeos el tercer y cuarto lugar de una cerrada disputa lo completa el socialdemócrata Jorge Nieto, que no se descarta que alcance a López Aliaga, y el empresario centrista Ricardo Belmont.

Cuando aún no se habían cerrado las votaciones, policías anticorrupción y fiscales irrumpieron en la sede electoral y en la empresa encargada de repartir materiales electorales para recabar información de los incidentes.

Periodistas de la AFP constataron la presencia de uniformados al interior y en los alrededores del organismo.

En la noche decenas de personas gritaban “fraude, fraude” en una protesta frente a la máxima autoridad electoral.