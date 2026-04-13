Petro lanzó advertencia a gobernador de Santander por paro campesino: alcaldes que incumplan, se van

Varias advertencias realizó el presidente Gustavo Petro ante el paro campesino, que ha generado bloqueos y afectaciones en Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Santander.

La primera advertencia fue para el gobernador de Santander, Mayor General (r) Juvenal Díaz, al asegurar que su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación, sino lo que debe es reunir a los alcaldes y trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander.

"No sacaré los ojos a nadie, no los pondré presos, pero los alcaldes como servidores públicos me responden“, señaló.

Petro aseguró que alcaldes que no cumplan, saldrán de sus cargos

El alto mandatario volvió a ratificar en que son los alcaldes los que ponen la tasa en el impuesto predial, y ahora deben crear un nuevo acuerdo, en el que bajen la cifra de los propietarios urbanos y rurales, así como de la población pobre y trabajadora.

Dijo que hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y levanten las barricadas en Cartagena, o tomará decisiones.

"Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía“, aseguró el presidente Petro.

También le pidió a la "militancia uribista que organizó el paro retirarse" y quitar los bloqueos, porque o sino, actuará como ordena la ley.