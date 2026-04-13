Japón aprueba tratamiento con células madre para combatir la enfermedad de Parkinson y cardiopatías

La ciencia sigue haciendo avances y ha dado un nuevo paso en la medicina. Japón dio su aprobación a tratamientos innovadores a base de células madre pluripotentes inducidas (células iPS) para la enfermedad de Parkinson y la miocardiopatía isquémica.

De acuerdo con la compañía Sumitomo Pharma, una de las farmacéuticas que participó, los tratamientos estarán disponibles en unos meses, sin especificar la fecha exacta.

En un comunicado, la empresa manifestó que obtuvo “una aprobación condicional y limitada en el tiempo” para la fabricación y comercialización de ‘Amchepry’, la nueva terapia para la enfermedad de Parkinson, que consiste en trasplantar células madres al cerebro del paciente con el objetivo de restaurar la dopamina cerebral.

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Este primer medicamento comercial utiliza células madre pluripotentes inducidas (iPS), que se crean derivadas del tejido adulto y reprogramando para que vuelvan a un estado juvenil, diferenciándose de las células madre embrionarias humanas, las cuales se obtienen de los embriones.

Ensayo clínico

Un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Kioto reflejó que el tratamiento es seguro y eficaz para mejorar los síntomas. En el ensayo, estuvieron presente siete pacientes con la enfermedad de Parkinson entre 50 y 69 años, en los que a cada uno de ello se les implantó un total de cinco o 10 millones de células en ambos costados del cerebro.

El estudio demostró que las células iPS de donantes sanos se desarrollaron hasta convertirse en precursoras de las células cerebrales productoras de dopamina, las cuales ya no estaban presentes en las personas con la enfermedad de Parkinson.

Esta ausencia se convierte en un trastorno neurológico, crónico y degenerativo que afecta al sistema motor del cuerpo, causando temblores y otras dificultades en el movimiento.

Además, se hará un estudio adicional y de vigilancia poscomercialización para poder la aprobación completa de los medicamentos. Asimismo, las compañías productoras deberán solicitar la aprobación continua por un plazo de siete años, para así poder obtener la aprobación convenciones definitiva.

Aprobación parcial

Kenichiro Ueno, ministro japonés de Sanidad, Trabajo y Bienestar, confirmó la aprobación, luego de una reunión gubernamental.

“Espero que esto suponga un alivio para los pacientes no solo de Japón, sino de todo el mundo”, aseguró Ueno en declaraciones recogidas por la agencia japonesa de noticias Jiji Press.

Por su parte, el portavoz gubernamental de Japón, Minoru Kihara, manifestó: “La aprobación será condicional y de tiempo limitado, y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar seguirá tomando las medidas necesarias, incluida la continua verificación de la efectividad de los medicamentos, incluso después de su aprobación”.

Millones de enfermos se podrían beneficiar

Según la Fundación Parkinson, el párkinson es un trastorno degenerativo que afecta a más de 10 millones de personas en el mundo. Pese a que los tratamientos pueden aliviar un poco los síntomas, el principal objetivo es mejorar las habilidades motoras de los pacientes con esta enfermedad y que no han respondido de la mejor forma a otras terapias.

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De acuerdo con la prensa local, el Ministerio de Salud de Japón informó de la autorización de ReHeart, unas láminas de músculo cardíaco creadas por la empresa médica Cuorips, desarrollada para formar nuevos vasos sanguíneos y restaurar la función cardíaca.

Además, se pudo conocer, que los tratamientos podrían salir al mercado y estar a disposición de los pacientes a mitad de este 2026.

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