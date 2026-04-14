“El clítoris y el pene están amarrados al cerebro”: la frase de Petro con la que cuestionó a Shakira

No faltaron las frases célebres del presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros, que precidió desde Ipiales, Nariño ante las afectaciones que ha generado el paro campesino y la tensión arancelaria entre Colombia y Ecuador.

Pero como es representativo del presidente, además de las noticias, lanzó frases que quedaron en el tintero de los colombianos.

Uno de ellas fue para cuestionar a la cantante colombiana Shakira, por su recordada canción en la que dice "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Dijo que Shakira le había sacado la chispa, cuando dijo “las mujeres facturan”.

“El cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado. Ni por poquito, ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas, ¡por Dios! Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro. ¿Quién dijo que es pecado decir los nombres científicos por su nombre? En la sexualidad juega el cerebro; la sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro”, señaló el presidente en medio del consejo de ministros.

Petro volvió a habalr de sexualidad

No es la primera vez que el presidente Petro habla de sexualidad en un consejo de ministros. En el del 15 de septiembre habló también sobre el clítoris.

En esa ocasión, dijo puntualmente que: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer".

Pero al presidente Petro le tocó retractarse, después de que una mujer reclamara por la protección de sus derechos fundamentales, pues consideró que fueron gravemente vulnerados porque su hija lo escuchó.

Por lo tanto, el 25 de noviembre el alto mandatario rectificó el comentario y señaló que le pasó hasta “desafortunado”.