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Día Internacional del Beso: Así puede aprender a besar según la explicación de un experto

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso como un homenaje a una de las prácticas más extendidas entre las diferentes culturas humanas e incluso en diversas especies animales.

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Según Amnistía Internacional, este día surgió como una conmemoración del beso de una pareja tailandesa que rompió el récord mundial como el más largo de la historia. En 2013, Ekkachai y Laksana Tiranarat sostuvieron un beso que duró exactamente 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

Además de esta curiosa efeméride, durante esta conmemoración expertos y profesionales recuerdan los beneficios que aportan los besos para la salud física y mental de las personas.

Por ejemplo, según el psicólogo y sexólogo clínico Ezequiel López, invitado a Dos Puntos, además de estimular los cinco sentidos, los besos son una forma de entender y comunicarse con una persona.

¿Qué dicen los besos sobre una relación?

De acuerdo con el doctor López, por una parte, un beso puede indicar el nivel de química que hay entre dos personas y así mismo el deseo que hay entre ambas.

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Paralelamente, es también un mensaje claro sobre la forma en la que una persona se relaciona según su personalidad.

“Una persona introvertida puede besar de una manera, una persona extrovertida puede besar de otra muy distinta, una persona creativa besa de una manera, una persona mecánica, monótona en su forma de conducirse, de repente puede besar de otra”, aclaró.

En ese sentido, mientras que para personas que recién se conocen, un beso puede indicar si existe la intención de avanzar a un mayor nivel de intimidad, en una pareja estable puede dar información del estado actual de la relación.

“Hay muchas parejas que a mí me consultan, en las que ni siquiera les pregunto cómo tienen relaciones. Les pregunto, primero que nada, cómo se besan. Y ahí me dicen mucho: si el vínculo está deteriorado, si está des-erotizado, si es más de amigos que de amantes”, explicó el experto.

¿Cómo aprender a besar?

Según el sexólogo Ezequiel López, para aprender a besar es fundamental, por una parte, conocer las diferentes técnicas, y, por otra, tener la curiosidad para explorar, además de contar con otra persona que tenga el mismo interés.

En cuanto a las técnicas y tipos de besos, el doctor López reseñó y explicó los siguientes:

Beso directo: “Es el famoso piquito; puede ser en el labio inferior, en el superior, en el borde (lo que llaman andeneado o esquineado) o de repente en el centro de la boca o en otras partes, por ejemplo, en el mentón o en los cachetes”.

“Es el famoso piquito; puede ser en el labio inferior, en el superior, en el borde (lo que llaman andeneado o esquineado) o de repente en el centro de la boca o en otras partes, por ejemplo, en el mentón o en los cachetes”. Beso nominal: ”Es el roce entre ambos pares de labios, que lo vas realizando de manera muy sutil, y en donde empiezan a explorarse y a curiosear".

”Es el roce entre ambos pares de labios, que lo vas realizando de manera muy sutil, y en donde empiezan a explorarse y a curiosear". Beso palpitante: “Es una alternativa del anterior, en donde usas el labio inferior para ir rozando los labios de tu pareja de manera muy suave”.

“Es una alternativa del anterior, en donde usas el labio inferior para ir rozando los labios de tu pareja de manera muy suave”. Beso de contacto: “Usas la punta de la lengua, solamente la punta; es un beso seco, digamos, para ir rozando los labios de tu pareja, fija, muy suavemente”.

El experto señala que en este grupo se encuentran besos más suaves, pero también existen técnicas y tipos de beso con una intensidad moderada:

Beso de presión: “Hay un contacto muy fuerte entre ambas, ambas bocas. En mi barrio le decíamos ‘chupón’, es un beso”.

“Hay un contacto muy fuerte entre ambas, ambas bocas. En mi barrio le decíamos ‘chupón’, es un beso”. Beso del labio superior: “Succionas, lames, muerdes, rozas el labio superior. Lo que dicen varios textos eróticos orientales, como el Kama Sutra en la India u otros libros en la China ancestral, es que al estimular el labio superior de la mujer, está generando sensaciones en sus genitales”.

“Succionas, lames, muerdes, rozas el labio superior. Lo que dicen varios textos eróticos orientales, como el Kama Sutra en la India u otros libros en la China ancestral, es que al estimular el labio superior de la mujer, está generando sensaciones en sus genitales”. Beso de succión o beso próximo: “Succionas el labio superior o el labio inferior o ambos labios de tu pareja haciendo un sonido, digamos, sugerente”.

“Succionas el labio superior o el labio inferior o ambos labios de tu pareja haciendo un sonido, digamos, sugerente”. Besos intensos: “Puede empezar jugando con ambas lenguas, moviéndose como en un sentido giratorio”.

“Puede empezar jugando con ambas lenguas, moviéndose como en un sentido giratorio”. Beso giratorio: “Las cabezas giran en sentido contrario mientras que las lenguas se van estimulando. Tienes también la succión de la lengua, que es una suerte de metáfora de otro tipo de estímulo”.

“Las cabezas giran en sentido contrario mientras que las lenguas se van estimulando. Tienes también la succión de la lengua, que es una suerte de metáfora de otro tipo de estímulo”. Combate de las lenguas: “Ambas lenguas empiezan a girar mucho más fuertemente, las bocas empiezan como a ‘comerse’ casi que mutuamente, y es el llamado ‘beso francés’, que claramente genera la mayor estimulación de todas”.

Bien sea la técnica o el tipo de interacción que se practique, lo importante, según el experto, es siempre estar abiertos con la pareja a experimentar y encontrar nuevas maneras de comunicarse a través de los besos.

Escuche la entrevista completa:

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