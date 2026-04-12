Capturan a los presuntos responsables de haber cometido 45 homicidios en el Caribe colombiano

Policía Nacional capturó a 11 responsables de 45 homicidios en el Caribe. / Foto: Suministrada

Según informó la institución, los detenidos estarían vinculados a múltiples delitos en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. “Hemos capturado a 11 sujetos criminales pertenecientes a una red criminal (…) son los responsables de 45 homicidios de este sector”, indicó el director de la Policía Nacional, general William Rincón.

Además de los homicidios, la organización estaría implicada en otras actividades ilegales. “Son responsables de extorsiones, de secuestros, concierto para delinquir, entre otros delitos”, agregó.

Durante la operación también fue capturado el presunto cabecilla del grupo. “Allí se captura un cabecilla principal, alias ´CR7´, esta red criminal lleva delinquiendo un poco más de 20 años en esta zona”, señaló.

Los apresamientos se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país. “Fueron capturados en Barranquilla, en Bogotá, en La Guajira, en el Cesar y en el Magdalena”, precisó la Policía.

Finalmente, la institución reiteró que continuará con este tipo de acciones contra estructuras criminales: “convocamos a que ustedes nos den información permanente para ubicarlos, identificarlos y capturarlos”.

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