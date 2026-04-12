Búsqueda contrarreloj en Santa Marta: Armada rastrea a pescador desaparecido tras emergencia en alta

Una operación de búsqueda y rescate se mantiene activa en Santa Marta, donde la Armada de Colombia intenta ubicar a Heiner Nieves Pérez, un pescador de 47 años reportado como desaparecido tras una emergencia en altamar ocurrida en el sector de Punta Gloria.

El incidente se registró en la tarde del viernes 10 de abril, cuando dos pescadores que realizaban labores en la zona se vieron enfrentados a una situación de riesgo por la aproximación peligrosa de otra motonave. Ante la inminencia de una colisión, ambos hombres habrían optado por lanzarse al mar.

De acuerdo con el testimonio entregado a las autoridades, Heiner Nieves Pérez no sabía nadar. Aunque en un primer momento logró sujetarse de unos remos para mantenerse a flote, desde entonces se perdió todo rastro de su ubicación, lo que activó de inmediato un operativo de emergencia.

Tras recibir la alerta, la Armada desplegó una Unidad de Reacción Rápida hacia el sector de Cabo Tortuga, donde fue encontrado el otro pescador involucrado, quien logró sobrevivir al nadar hasta la orilla. El hombre recibió atención inicial y fue trasladado a un punto seguro.

Paralelamente, las autoridades activaron patrones de búsqueda en el área marítima y emitieron una alerta a la comunidad de navegantes para apoyar las labores, en una operación que se desarrolla en condiciones complejas y bajo presión de tiempo.

En el operativo participan unidades de la Fuerza Naval del Caribe y la Capitanía de Puerto de Santa Marta, que mantienen vigilancia constante en la zona.

Ampliar Cerrar

Emergencia que prende alertas

El caso pone nuevamente en evidencia los riesgos en alta mar asociados a la navegación y la cercanía entre embarcaciones, especialmente en zonas de actividad pesquera.

Aunque las circunstancias exactas del incidente siguen en verificación, las primeras versiones apuntan a una maniobra peligrosa que obligó a los pescadores a abandonar su embarcación, desencadenando la emergencia.

La Armada reiteró su llamado a la comunidad marítima para cumplir con las normas de navegación y adoptar medidas de prevención que eviten este tipo de situaciones, mientras continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero del pescador desaparecido.

La operación sigue en curso.