Sobrecarga laboral amenaza el funcionamiento de la justicia en Cúcuta

La rama judicial en Cúcuta atraviesa una grave crisis debido a la creciente sobrecarga laboral que enfrentan diariamente los despachos.

Según Daniel Hernán Rincón, vocero del gremio judicial, el gobierno nacional no ha respondido oportunamente a las solicitudes para mejorar las condiciones de trabajo, situación que pone en riesgo el funcionamiento eficiente del sistema de justicia en la ciudad.

Rincón explicó que la diferencia en la asignación de juzgados agrava el problema: mientras en Bucaramanga funcionan 40 juzgados civiles municipales, en Cúcuta solo existen 12, lo que representa un déficit cercano al 70 % frente a la demanda de procesos judiciales.

Esta situación obliga a los empleados y funcionarios a asumir cargas excesivas, con consecuencias directas sobre la atención de casos, la eficiencia de los procesos y la satisfacción de los usuarios.

“Existen despachos que deben tramitar más de 100 tutelas simultáneamente, lo que frena procesos ordinarios y genera frustración tanto en la ciudadanía como en los abogados litigantes”, señaló Rincón.

Además, advirtió que la sobrecarga laboral, junto con conflictos internos y limitaciones de planta, configura lo que la Corte Constitucional denomina un enriquecimiento sin causa del Estado, en detrimento del trabajador.

El gremio hace un llamado urgente a la ampliación de la planta de personal, la creación de más despachos y la asignación de recursos adecuados en Norte de Santander y Arauca, para garantizar una justicia eficiente, oportuna y cercana a la ciudadanía.