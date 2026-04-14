EN VIDEO: Un año después, obras de la calle 72 siguen entre retrasos, quejas y pérdidas económicas

A más de un año del inicio de las obras en la calle 72 de Barranquilla, la inconformidad de comerciantes y residentes sigue en aumento. La intervención, que fue presentada como un proyecto clave para la ciudad, hoy genera dudas por los constantes retrasos y la falta de avances visibles.

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Caracol Radio recorrió la zona y recogió testimonios de quienes aseguran que la situación ha impactado directamente la movilidad y la dinámica comercial del sector.

“Las obras nos han afectado muchísimo. Calculamos pérdidas de hasta el 70% u 80% en algunos casos, porque muchos de nuestros clientes se movilizan en carro y hoy no tienen dónde parquear. Además, somos en su mayoría madres cabeza de hogar que dependemos de estas ventas, y la situación se ha vuelto muy difícil. Nos prometieron que esto estaría listo en diciembre, pero ya estamos cerca de mayo y no hay avances claros. Las alcantarillas están llenas de escombros y, sinceramente, no vemos que la obra avance, a pesar de que ya lleva más de un año”, explicó la comunidad.

Impacto en ventas y movilidad

Los comerciantes aseguran que las obras han afectado gravemente sus ingresos, debido a las dificultades de acceso y la disminución del flujo de clientes. A esto se suman problemas de tráfico y congestión que complican la movilidad diaria.

La falta de información clara sobre los tiempos de ejecución también ha generado incertidumbre entre quienes dependen económicamente de la actividad en esta importante vía de la ciudad.

Anuncian debate de control político

Frente a este panorama, el concejal Antonio Bohórquez anunció la realización de un debate de control político con participación ciudadana, con el fin de exigir explicaciones a las autoridades responsables del proyecto.

“Hoy ya no estamos hablando de una entrega el 31 de diciembre de 2025, sino de una nueva fecha hasta el 31 de agosto. Esperamos que no haya más prórrogas. Además, hay una adición de 12.601 millones de pesos sobre la que se deben dar explicaciones claras: ¿para qué se están destinando esos recursos? Por eso he convocado a un debate en el Concejo, para que se entregue toda la información con rigor y transparencia, se le explique a la ciudadanía y, si es necesario, se hagan los correctivos correspondientes”, expresó el cabildante, quien ha venido siguiendo de cerca la situación de la obra.

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Obra se extendería hasta agosto de 2026

El concejal advirtió que, según la información disponible, las obras podría extenderse hasta agosto de 2026, lo que prolongaría las afectaciones en la zona.

Asimismo, explicó que aún no hay una fecha definida para el debate, ya que primero se debe surtir el envío de un cuestionario a entidades como la Secretaría de Obras y la interventoría, las cuales tendrán un plazo de cinco días para responder antes de la citación oficial.