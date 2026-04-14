Concejales critican “falta de respaldo” del Gobierno Nacional a Barranquilla

En el concejo de Barranquilla, varios cabildantes respaldaron al alcalde Alex Char en criticar la Paz Total del Gobierno Petro e indicaron que la ciudad no ha contado con el respaldo del nivel central.

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El concejal Juan José Vergara del Partido Conservador fue enfático al decir que la administración local ha hecho lo que puede con recursos propios para disminuir los diferentes índices de inseguridad, pero que no se puede combatir este flagelo solos, sino que se necesita el apoyo del Gobierno Nacional.

“Como usted está sacando la plata ahora, sáquela para Barranquilla, para que nos ayude. y para que nos ayude y todo este tema de inseguridad que tenemos que hasta yo de pronto voto por usted”, dijo.

Mientras tanto, José Trocha Gómez del Partido Cambio Radical, defendió la gestión del alcalde Alex Char y la administración local e insistió en que el Gobierno Nacional ha sido incapaz para brindar y garantizar seguridad para la ciudadanía.

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“Cosa diferente sería que nosotros no hiciéramos lo que nos corresponde en el marco de nuestra competencia. Porque en el marco de las competencias del Distrito de Barranquilla, estoy tranquilo. Y puedo decir que el alcalde, que esta administración, puede gritar a los cuatro vientos que lo viene haciendo todo”, manifestó.

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