“Todo el barrio está extorsionado”: Alcalde Char crítica política de ‘paz total’ del gobierno Petro

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, volvió a cuestionar la política de ‘paz total’ impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, durante una jornada de entrega de obras en el barrio Villa Blanca.

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En medio del recorrido, el mandatario mostró su rechazo por la situación de inseguridad en el sector, señalando que muchos habitantes se han visto obligados a instalar rejas en sus viviendas ante el temor generado por hechos delictivos.

“Esto es lo que nos ha traído la paz total: todo el barrio extorsionado. Eso es lo que nos ha traído la paz total esa. A los únicos que cuidan es a los bandidos. Y la gente de bien tiene que gastarse la plata en rejas, como si estuvieran en una cárcel, por el miedo”, expresó.

“Todas las tiendas han cerrado”

El mandatario reiteró que, de acuerdo con lo que le han manifestado los habitantes, la mayoría de las tiendas han tenido que cerrar por amenazas y extorsiones.

“Protegen a los bandidos y la gente buena tiene que encerrarse con rejas. Todo el barrio está extorsionado. Dicen que de vaina queda una tienda abierta, las demás todas han cerrado. Eso es lo que nos ha traído la paz total esa”, manifestó.

Durante la jornada, Char también hizo entrega de nuevas vías recuperadas, en el marco del programa distrital Barrios a la Obra.