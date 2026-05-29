Wendy Sepúlveda fue trasladada a Medellín tras brutal ataque en Neiva

Neiva

Wendy Sepúlveda, la joven de 24 años atacada presuntamente por su expareja sentimental en el barrio Obrero de Neiva, fue trasladada a la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación de Medellín debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el violento hecho ocurrido esta semana.

La víctima permanece en estado crítico tras presentar quemaduras de tercer grado en cerca del 80 % de su cuerpo. Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, el presunto agresor, conocido con el alias de “El Mudo”, le habría rociado gasolina y posteriormente le prendió fuego en plena vía pública.

De acuerdo con cifras del sector salud en Neiva, semanalmente se atienden en promedio 38 casos relacionados con violencias basadas en género en la red hospitalaria del municipio, situación que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y promover la denuncia ciudadana frente a este tipo de hechos.

La secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social de Neiva, Clara Eugenia Peña Perdomo, aseguró que continúa brindando acompañamiento integral a la familia de Wendy Sepúlveda. “Se ha venido haciendo acompañamiento a la familia de la víctima, brindando auxilios psicológicos y apoyo a la mamá de la joven y a su hijo, un niño de cuatro años”.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la solidaridad de los neivanos con esta familia de escasos recursos, resaltando la importancia de la empatía y la sororidad para acompañar este difícil proceso.