En Neiva, apartan del Festival del Bambuco a reconocido parejo del Sanjuanero

Neiva

La Alcaldía de Neiva emitió un pronunciamiento oficial frente a la controversia generada por las denuncias de presunto acoso y maltrato que involucran a uno de los parejos del Sanjuanero Huilense en la versión 65 del Festival del Bambuco. La decisión fue adoptada de manera conjunta con la organización del certamen y las autoridades departamentales.

De acuerdo con el comunicado entregado por la Administración Municipal, el profesional de las danzas Jesús Fernando Tejada fue apartado temporalmente de las actividades del festival mientras avanzan las investigaciones correspondientes ante las autoridades judiciales. La medida busca garantizar escenarios seguros y libres de cualquier tipo de violencia basada en género durante las festividades sampedrinas.

El caso tomó fuerza luego de la denuncia presentada por Tania Vanessa Salazar, representante al Reinado Departamental del Bambuco 2026, quien señaló presuntas conductas inapropiadas por parte del parejo del Sanjuanero. Con el paso de los días, otras candidatas y participantes de anteriores versiones del certamen también habrían expuesto situaciones similares.

Las reacciones entre la comunidad huilense y los seguidores del folclor han sido divididas. Mientras algunos consideran que debe respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia, otros respaldan las denuncias y piden que se esclarezcan los hechos lo más pronto posible. Por ahora, las autoridades mantienen la decisión de apartar al reconocido bailarín mientras continúan las investigaciones.