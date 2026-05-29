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29 may 2026 Actualizado 20:07

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Neiva

La Plata abrió espacios de innovación y tecnología para más de 600 estudiantes huilense

Jóvenes de instituciones urbanas y rurales le apuestan a la educación, la inteligencia artificial y el liderazgo juvenil.

Educación, innovación y formación, liderazgo juvenil fueron protagonistas. Foto Relacionada.

Educación, innovación y formación, liderazgo juvenil fueron protagonistas. Foto Relacionada.

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Más de 600 estudiantes de grado undécimo de diferentes instituciones educativas de La Plata hicieron parte de una jornada académica y tecnológica que reunió a entidades del orden nacional, departamental y municipal. La actividad estuvo orientada a fortalecer las oportunidades educativas y promover escenarios de participación para los jóvenes del occidente del Huila.

Uno de los espacios que más llamó la atención fue la conferencia sobre inteligencia artificial orientada por el experto internacional David Rodríguez, quien destacó que “el papel de la tecnología como herramienta para transformar las comunidades y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones. Asimismo, líderes juveniles compartieron experiencias exitosas de participación desarrolladas en distintas regiones del país”.

El encuentro contó con el respaldo del Ministerio del Interior, el Ministerio TIC, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de La Plata. Durante la actividad, los asistentes conocieron programas institucionales enfocados en educación, innovación y formación tecnológica, donde el liderazgo juvenil fueron protagonistas

La jornada también permitió generar reflexiones sobre la importancia de fortalecer la educación y la oferta institucional como mecanismos de prevención frente a problemáticas sociales y escenarios de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. Docentes y estudiantes resaltaron el impacto positivo del evento y la necesidad de continuar impulsando este tipo de iniciativas en el departamento.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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