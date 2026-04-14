Alivios tributarios en Huila vencen el 30 de abril más de 10.697 morosos pueden acceder a descuentos

Neiva

Los contribuyentes del departamento del Huila aún están a tiempo de acogerse a los alivios tributarios contemplados en el Decreto 240 de febrero de 2026, expedido tras la declaratoria de emergencia económica. Estos beneficios, vigentes hasta el 30 de abril, permiten importantes reducciones en sanciones e intereses para quienes tengan obligaciones en mora al 31 de diciembre de 2025.

La medida también favorece a los contribuyentes omisos o con errores en sus declaraciones, quienes podrán normalizar su situación sin pagar sanciones y con una reducción del 85% en la tasa de interés. Incluso quienes presentan fallas en obligaciones formales, como la actualización del RUT, podrán evitar penalidades si se acogen oportunamente a este alivio tributario.

De acuerdo con cifras oficiales, en el Huila hay actualmente 10.697 contribuyentes morosos, cuya cartera asciende a 677.000 millones de pesos. A la fecha, 123 personas ya se han acogido al beneficio, logrando reducir sus pagos de 1.750 millones de pesos a tan solo 475 millones, lo que evidencia el impacto positivo de esta medida.

Un ejemplo claro es el de un contribuyente con una deuda desde 2010, cuyo impuesto inicial era de 50 millones de pesos y que había ascendido a 263 millones. Al acogerse al alivio, solo deberá pagar el capital y obtendrá un ahorro de 85.749.000 pesos, reflejando la magnitud del beneficio para quienes regularicen su situación.

La DIAN reiteró que mantiene atención al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y adelantará jornadas especiales en Garzón el 24 de abril y en Pitalito el 25 de abril. Asimismo, recomienda verificar la autenticidad de los correos electrónicos mediante el código de validación en su página oficial, para evitar caer en estafas y aprovechar de manera segura estos alivios antes de su vencimiento.