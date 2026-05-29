Desarticulan en Garzón a ‘Los R45′, señalados de atemorizar la Ruta 45 en el Huila

Neiva

Las autoridades desarticularon en Garzón al Grupo Delincuencial Común Organizado 'Los R45′, señalado de cometer múltiples hurtos sobre la Ruta Nacional 45, especialmente en los municipios de Garzón y Altamira. El operativo fue adelantado por unidades de la SIJIN y SIPOL de la Policía Huila, en el marco de la estrategia institucional “Huila Más Seguro”.

Durante el procedimiento fueron capturados alias ‘El Mono’, presunto cabecilla de la estructura, y otros cuatro integrantes vinculados al delito de hurto calificado y agravado. Además, fue detenida en flagrancia alias “Marlene”, señalada de ocultar las armas utilizadas por el grupo delincuencial para cometer los ilícitos.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados tendrían una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años y serían responsables de intimidar con armas de fuego a motociclistas, ciudadanos y transportadores que transitaban por este corredor vial. Alias “El Mono” estaría relacionado con hechos delictivos ocurridos durante 2025 y 2026, actividades que generarían rentas criminales cercanas a los 50 millones de pesos mensuales.

Durante las diligencias judiciales, las autoridades incautaron una pistola traumática calibre 9 milímetros, dos revólveres, 44 cartuchos de diferentes calibres, dos teléfonos celulares y una motocicleta Pulsar NS 400. El coronel Javier Alberto Duarte Reyes aseguró que la Policía mantiene una ofensiva sostenida contra la delincuencia en el Huila para garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana, especialmente durante la jornada electoral del próximo domingo.