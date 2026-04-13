Operativo en el Huila deja un capturado y más de 47 kilos de marihuana incautados

Neiva

En medio de acciones de control adelantadas por las autoridades en el departamento del Huila, fue detenido un hombre señalado de participar en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. El procedimiento fue ejecutado por unidades del Ejército Nacional. Este resultado se suma a los esfuerzos por garantizar la seguridad en los corredores viales.

El operativo tuvo lugar sobre el kilómetro 1 de la vía que conecta a Pital con La Plata, donde los uniformados realizaban labores de inspección y verificación. Durante el procedimiento, dos personas que se desplazaban en motocicleta llamaron la atención de las autoridades, lo que motivó su detención para un control más detallado en el lugar.

El coronel Julián Leonardo Martínez, de la Novena Brigada, comentó que “al percatarse de la presencia de la Fuerza Pública, uno de los sujetos emprendió la huida, abandonando la motocicleta en la que se movilizaba. El otro individuo fue interceptado y capturado en flagrancia por las autoridades, quienes procedieron a realizar la inspección del vehículo y los elementos que transportaban”.

En el lugar fueron hallados cerca de 47 kilogramos de marihuana distribuidos en paquetes, además de dos motocicletas, una de las cuales presentaba reporte de hurto. Tanto el capturado como el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantan el proceso judicial conforme a la ley.