Gobernación del Huila enfrentaría sanciones por incumplir la sentencia judicial sobre vía en Elías

Neiva

La Personería del municipio de Elías advirtió que la Gobernación del Huila podría enfrentar sanciones judiciales por el incumplimiento de una sentencia que ordena la rehabilitación de la vía que conecta el sector de La Palma con el casco urbano del municipio. El plazo fijado por el juez para ejecutar las obras vence el próximo 22 de abril y, según el ente de control, no se evidencian avances en su cumplimiento.

El personero municipal, Yamil Andrés Bautista, explicó que la decisión judicial fue producto de una acción popular interpuesta para garantizar los derechos de las comunidades, la cual fue ratificada por el Tribunal Administrativo del Huila. No obstante, aseguró que hasta la fecha la administración departamental no ha iniciado trabajos ni ha dado una respuesta concreta frente a la orden judicial.

Ante el inminente vencimiento del plazo, la Personería anunció que tomará acciones legales para exigir el cumplimiento de la sentencia. “Una vez cumplido ese término el 22 de abril de este año, vamos a interponer un incidente de desacato en contra de la Gobernación del Huila y la Secretaría de Vías e Infraestructura para que el juez ordene el cumplimiento, pero esa orden conlleva sanciones”, advirtió el funcionario.

De manera paralela, la Personería también adelanta otra acción popular relacionada con la seguridad vial en el sector del cruce del puente de La Palma, sobre la Ruta 45, donde se ha registrado un alto número de accidentes. Este proceso busca la construcción de una rotonda o glorieta que reduzca los riesgos para los conductores y peatones que transitan por este importante corredor que conecta a varios municipios del sur del departamento.