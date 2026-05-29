Reforma Agraria avanza en Aipe con entrega de tierras a familias campesinas

Neiva

Un grupo de familias campesinas del municipio de Aipe recibió 283 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, en un hecho que busca impulsar la producción agrícola y generar nuevas oportunidades para las comunidades rurales del norte del Huila. El predio entregado, conocido como Mataima, quedó en manos de la asociación Asoagroproductiva.

La ubicación estratégica del predio permitirá facilitar la salida y comercialización de los productos que se desarrollen en la zona. Además, las familias beneficiadas esperan consolidar allí un modelo de trabajo sostenible que les permita generar empleo rural y garantizar permanencia digna en el campo.

Según Lester Garrido, coordinador de la NT para el Huila, comento que “con esta entrega, las tierras que anteriormente eran utilizadas para actividades ganaderas pasarán a ser aprovechadas en proyectos enfocados en cultivos y producción de alimentos. La iniciativa pretende fortalecer la economía campesina, mejorar el abastecimiento regional y promover prácticas responsables con el medio ambiente”.

Mataima tiene potencial para el desarrollo de cultivos frutales, arroz y otros productos agrícolas que fortalecerán el abastecimiento alimentario del departamento, hoy ven en Mataima una oportunidad real para sacar adelante sus proyectos productivos.