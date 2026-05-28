Cambio climático y tecnología, los retos que enfrenta la caficultura en el Huila

Neiva

El gerente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros, Álvaro Gaitán, aseguró que el fenómeno de La Niña ha generado afectaciones en la producción cafetera del Huila y del país, debido al aumento de lluvias, nubosidad y disminución de luz solar, factores que han retrasado las floraciones y las cosechas en varias regiones cafeteras.

El directivo explicó que, aunque el fenómeno climático está llegando a su fin, el sector debe prepararse para la llegada de un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre de 2026. Señaló que las altas temperaturas favorecerán el desarrollo de los cultivos, pero también podrían aumentar problemas fitosanitarios como la broca.

Gaitán indicó que uno de los principales retos de la caficultura colombiana es avanzar en la renovación de cultivos, aumentar la densidad de siembra y fortalecer el uso de variedades resistentes desarrolladas por Cenicafé. En el Huila, cerca del 90 % del área sembrada ya cuenta con variedades mejoradas adaptadas a las condiciones climáticas.

El gerente técnico destacó además que el Huila cumple un papel clave en los procesos de investigación e innovación de la Federación Nacional de Cafeteros, gracias a la estación experimental Jorge Villamil y a los proyectos enfocados en nuevas variedades, adaptación al cambio climático y mecanización del campo para mejorar la productividad y la calidad del café huilense.