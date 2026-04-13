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13 abr 2026 Actualizado 15:00

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Jardín Botánico de Neiva entre la recuperación ambiental y el riesgo de abandono

17 hectáreas de bosque seco tropical, clave para el equilibrio ambiental del municipio de Neiva.

el uso responsable del espacio y la convivencia con la fauna silvestre. Foto Relacionada.

el uso responsable del espacio y la convivencia con la fauna silvestre. Foto Relacionada.

el uso responsable del espacio y la convivencia con la fauna silvestre. Foto Relacionada.

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Durante los años posteriores, y tras la conformación de la Sociedad Ornitológica del Huila, continúan con labores de monitoreo, especialmente de aves. Sin embargo, el panorama ha cambiado significativamente debido a las construcciones y obras de infraestructura en la zona.

Este espacio cobra especial relevancia para Neiva, una ciudad caracterizada por sus altas temperaturas, que requiere zonas verdes para la regulación térmica. El Jardín Botánico, con aproximadamente 17 hectáreas de bosque seco tropical, representa el pulmón verde más importante del municipio.

Para Sebastián Betancourt, de la sociedad de ornitología, comento que “Aunque existen proyectos orientados a la recuperación del lugar, es fundamental que estos incluyan no solo criterios técnicos de ingeniería y arquitectura, sino también un enfoque ambiental integral. La intervención debe reconocer el valor del bosque seco tropical y evitar prácticas inadecuadas como la eliminación de la vegetación nativa, muchas veces considerada erróneamente como maleza”.

Asimismo, se requiere una planificación adecuada que contemple la capacidad de carga, el uso responsable del espacio y la convivencia con la fauna silvestre, garantizando así un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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