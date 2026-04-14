Accidente aéreo en Bolivia deja dos muertos: avión voló en círculos por dos horas

La investigación preliminar indica que el avión privado sufrió una despresurización de cabina, lo que habría causado que los pilotos perdieran el conocimiento. (Foto: Caracol Radio / Cortesía )

La Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) confirmó el hallazgo de una avioneta privada con dos tripulantes que se accidentó en la región central de Cochabamba, dejando a los dos tripulantes muertos.

La aeronave Cessna Citation, de matrícula CP-3243, despegó a las 08.30AM hora local desde el aeropuerto de El Alto, ciudad vecina de La Paz, hacia la ciudad de Santa Cruz (este), pero media hora más tarde se perdió la comunicación y comenzó a volar en círculos.

Dos horas después, a las 11AM desapareció del radar.

Los pilotos de la nave eran Carlos Moyano y Julio Sardán, quienes horas antes habían trasladado al ministro de Medio Ambiente, Oscar Mario Justiniano, de Santa Cruz a La Paz.

El accidente

Según el ministro de Obras Públicas de Bolivia,Mauricio Zamora, la hipótesis más fuerte que consideran sobre el accidente es que la nave sufrió una despresurización de cabina y que los pilotos perdieron el conocimiento.

Esta falta de oxígeno explicaría la ausencia de comunicación y el vuelo en círculos de la nave.

Preocupación aérea

Hace un mes y medio, Bolivia registró otro fuerte accidente aéreo en el aeropuerto internacional de la ciudad El Alto. Se trató de la caída de un avión militar C-130 que dejó 20 personas muertas y 30 heridos.

Una fuente oficial dijo a la agencia EFE que el avión tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, aunque la información oficial sobre el accidente será brindada en las próximas horas por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas.

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La gente que estaba en el lugar reportó que quedaron esparcidos en el sitio billetes que eran transportados en el avión, mientras que los medios locales señalaron que se trata de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB).

Varias personas intentaron aproximarse al lugar para recoger los billetes, ante lo cual primero los bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, se tuvieron que emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

El aeropuerto tuvo un cierre preventivo

Como parte del choque del Hércules C-130, Lla aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, fue “temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista” que no pertenece a esa compañía.

BoA señaló que, si bien la situación es “completamente ajena” a sus operaciones, el cierre temporal del aeropuerto “podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones” en algunos de sus vuelos desde y hacia La Paz “hasta que se restablezcan las condiciones normales” en la terminal aeroportuaria.

“Nuestro equipo se encuentra realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en nuestros pasajeros”, agregó la aerolínea.