Más de 90 accidentes aéreos en 18 años en la fuerza pública: 75% están asociados a factor humano

Tras accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial en el departamento de Putumayo que dejó más de 69 muertos, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar presentaron cifras sobre la seguridad aérea y el estado de la flota de la fuerza pública.

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Según los datos expuestos, entre 2008 y 2026 se han registrado 92 accidentes de aeronaves, de los cuales 44 dejaron víctimas fatales, es decir, el 48% del total en un periodo de 18 años.

El comportamiento histórico evidencia una reducción en los accidentes. Los picos más altos se registraron en 2012 con 10 casos y en 2013 con 11, mientras que en los últimos años la cifra ha bajado a un caso anual en 2025 y 2026.

Del total de eventos, 57 corresponden a helicópteros y 35 a aviones. En cuanto a las causas, el 75% están asociadas a factor humano, el 22% a fallas técnicas, el 2% a factores operacionales y el 1% está por determinar.

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En materia de alistamiento, las cifras indican que el promedio de disponibilidad de la flota aérea entre 2015 y 2025 se ha mantenido cercano al 62%, por debajo del nivel ideal del 75%. El comportamiento anual muestra: 59% en 2015, 60% en 2016 y 2017, 61% en 2018, 62% en 2019 y 2020, 63% en 2021, 64% en 2022, 63% en 2023, una caída a 60% en 2024 y 61% en 2025.

Por tipo de aeronave, los aviones registran niveles de alistamiento que oscilan entre 58% y 66%, cerrando en 64% en 2025, mientras que los helicópteros presentan mayor variación, con una caída a 57% en 2024 y una leve recuperación a 58% en 2025.

Sobre la composición de la flota, para 2025 se reportan 676 aeronaves en total: 387 de la Fuerza Aeroespacial, 144 del Ejército, 29 de la Armada y 116 de la Policía. De estas, 315 son aviones y 361 helicópteros.