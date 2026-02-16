Poca altitud habría ocasionado choque del avión de Satena con montañas en Ocaña: informe preliminar

TRANSPORTE

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el directo de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez y el director de Investigaciones Aéreas, Álvaro Bello, entregaron detalles preliminares sobre el accidente de la aeronave de SATENA, operado por SEARCA, ocurrido el pasado 28 de enero en la ruta Cúcuta–Ocaña, en el que murieron 15 personas.

La última comunicación de la aeronave

Durante su intervención, la ministra explicó que el informe técnico logró recopilar la información de los grabadores de voz y de datos de vuelo, conocidos como “caja negra”, lo que permitió establecer el momento exacto de la última comunicación.

“El informe que logra recopilar los audios de los grabadores de voz y de los grabadores de datos de vuelo que son comúnmente conocidos como caja negra, logra encontrar que la última comunicación, es decir, las últimas palabras registradas que se pronunciaron en la aeronave fue con el control aéreo, con el ATC, que fue a las 16.53 con 38, a las 4 y 53 de la tarde”m indicó la ministra.

La ministra detalló que en ese momento la tripulación informó su posición y recibió una instrucción del control aéreo.

“La tripulación reportó que estaba a 15 millas náuticas y el control aéreo le ordenó cambiar a frecuencias de autoanuncios. O sea, hasta ese momento fue esa última comunicación. Después de eso, no hay comunicación registrada”, indicó la jefe de la cartera.

Según explicó, esto significa que la aeronave dejó de comunicarse minutos antes del impacto, un elemento que será clave en la investigación.

Poca altura uno de los elementos del impacto

En cuanto a los datos de vuelo obtenidos a través del sistema ADS-B, la ministra indicó que inicialmente la aeronave volaba a 7.900 pies de altura, aproximadamente 2.400 metros, con una velocidad de 273 nudos, equivalente a unos 550 kilómetros por hora

Sin embargo, reveló que la última traza mostró un descenso significativo.

“La última traza marcó una velocidad de 234 nudos (…) pero aquí está un dato fundamental, estaba a 6.500 pies de altura, acuérdense que la anterior era 7.900 pies de altura (…) ¿y eso qué quiere decir? Que estaba por una altura inferior a la altura de las montañas en esa zona”. indicá el reporte preliminar.

El coronel Bello subrayó que estos elementos permiten avanzar en la reconstrucción de los hechos, aunque aclaró que las conclusiones definitivas se conocerán en el informe final.

“Ahí se va encontrando, digamos, la clave para ir entendiendo lo que sucedió, las causas, la situación, y pues ya en un informe más adelante, que será el informe final, pues estarán las conclusiones definitivas”, dijo el director de investigación de Accidentes.