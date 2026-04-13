56 familias de militares fallecidos en accidente FAC podrán acceder a vivienda: director Caja Honor

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En 6AM W estuvo con Julio Sánchez Cristo, estuvo el director de Caja de Honor del Ministerio de Defensa , quien enfatizó que, tras conocerse la grabación, Ivanna, exesposa del militar fallecido en accidente aéreo de la FAC, Alejandro Ramírez, recibió información clave sobre las ayudas que se están gestionando para las víctimas del accidente.

Jorge Andrés Jiménez, afirmó que desde el primer momento, el Ministerio de Defensa, inició un proceso de identificación para determinar la situación de cada una de las familias afectadas.

Mapeo de víctimas y revisión de afiliaciones

Según explicó desde la entidad, se realizó un mapeo completo de las 69 víctimas del siniestro, con el objetivo de establecer en qué calidad estaban afiliados y qué tipo de apoyo podían recibir.

De ese total, 56 familias podrían acceder al fondo de solidaridad a través de una solución de vivienda. Además, se estableció que 7 de los militares ya habían accedido previamente a beneficios de vivienda con Caja Honor.

Caso de Alejandro Ramírez

En particular, el suboficial profesional Alejandro Ramírez estaba afiliado a Caja Honor, lo que le permite a su familia acceder a una solución de vivienda mediante el modelo de “fondos solidarios”.

Aunque esta ayuda no compensa la pérdida, las autoridades señalaron que busca aliviar la carga económica del núcleo familiar y brindar mayor estabilidad.

Dificultades con militares no afiliados

Uno de los principales desafíos se centra en seis de los militares fallecidos que ya no estaban afiliados a la entidad.

En estos casos, las autoridades están gestionando recursos a través de la Fundación Matamoros, en articulación con el Ministerio, alcaldías y gobernaciones, con el fin de garantizar soluciones de vivienda para sus familias.

Testimonio de Ivanna, exesposa de Alejandro Ramírez

Ivanna, quien es exesposa de uno de los militares fallecidos, habló en 6AM W y aseguró que esta ayuda representa una esperanza para su familia.

“Sería un regalo de Dios tener mi casa. No va a recompensar el dolor, pero yo lo necesito”, afirmó.

La mujer también destacó que su exesposo era el principal sustento del hogar, por lo que cualquier apoyo es fundamental para salir adelante.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: