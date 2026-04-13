Precio del café para el día de HOY en Colombia, 13 de abril, según la FNC: volvió a caer
La Federación Nacional de Cafeteros informó una variación en el precio del café en Colombia. Conozca cómo se cotiza para este lunes 13 abril.
El precio del café en Colombia es un tema de conversación no solo en el sector agrícola, sino también entre comerciantes y consumidores.
Más allá del valor diario que registra el mercado, detrás del comportamiento del grano hay factores económicos y productivos que explican sus variaciones recientes.
El café es uno de los productos más representativos del país y su precio está atado a dinámicas internacionales. La cotización en la Bolsa de Nueva York y la tasa de cambio del dólar influyen directamente en el valor interno que reciben los caficultores en nuestro país.
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Precio del café en Colombia para este lunes 13 de abril de 2026
De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 13 de abril se ubicó en $2,245,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
Esta cotización representa una baja con respecto al precio del cierre de la semana anterior, viernes 10 de abril cuando el precio se situó en los $2,265,000 pesos por carga.
El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este lunes 13 de abril se ubicó en los 10.000 pesos por kilogramo.
A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.
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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, lunes 13 de abril
En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este lunes 13 de abril. Estos son:
- ARMENIA: Carga: 2,245,500 // Kilo: 17,964 // ARROBA: 224,550
- BOGOTÁ: Carga: 2,244,250 // Kilo: 17,954 // ARROBA: 224,425
- BUCARAMANGA: Carga: 2,243,875 // Kilo: 17,951 // ARROBA: 224,388
- BUGA: Carga: 2,246,250 // Kilo: 17,970 // ARROBA: 224,625
- CHINCHINÁ: Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538
- CÚCUTA: Carga: 2,245,375 // Kilo: 17,963 // ARROBA: 224,538
- IBAGUÉ: Carga: 2,244,625 // Kilo: 17,957 // ARROBA: 224,463
- MANIZALES: Carga: 2,245,375 // Kilo: 17,963 // ARROBA: 224,538
- MEDELLÍN: Carga: 2,244,625 // Kilo: 17,957 // ARROBA: 224,463
- NEIVA: Carga: 2,243,750 // Kilo: 17,950 // ARROBA: 224,375
- PAMPLONA: Carga: 2,243,500 // Kilo: 17,948 // ARROBA: 224,350
- PASTO: Carga: 2,243,500 // Kilo: 17,963 // ARROBA: 224,350
- PEREIRA: Carga: 2,245,375 // Kilo: 17,963 // ARROBA: 224,538
- POPAYÁN: Carga: 2,245,625 // Kilo: 17,965 // ARROBA: 224,563
- SANTA MARTA: Carga: 2,247,125 // Kilo: 17,977 // ARROBA: 224,713
- VALLEDUPAR: Carga: 2,244,750 // Kilo: 17,958 // ARROBA: 224,475
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