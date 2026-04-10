Así cierra el precio del café en Colombia HOY 10 de abril de 2026: Leve aumento al final de semana

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para el cierre de la segunda semana de abril de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Por lo tanto, cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

Añadiendo coyuntura actual, según un análisis presentado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, recientemente ha bajado la producción de café debido a la emergencia climática por el frente frío. La producción del grano cayó un 36,2 % en febrero, lo que deja retos a nivel interno para retomar.

Así se ve la gráfica de la producción mensual de café en Colombia que reune datos desde finales de 2022 hasta inicios de 2026 (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Ampliar Así se ve la gráfica de la producción mensual de café en Colombia que reune datos desde finales de 2022 hasta inicios de 2026 (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Cerrar

Es esencial para las exportaciones colombianas recuperar esta capacidad productiva, ya que, según datos de la FNC, el café es una de las materias primas más importantes dentro de las exportaciones de Colombia. Las ventas internacionales del grano alcanzaron los 5.400 millones de dólares durante 2025, lo que significó un récord.

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Este es el precio del café en Colombia para HOY 10 de abril de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 10 de abril de 2026 se cotizará en $2,265,000 pesos (COP) por la compra de una carga de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una alza en las cotizaciones, puesto que la carga se estimó en $2,220,000 pesos durante el día anterior.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Valor de cargas, kilos y arrobas de café en las principales ciudades del país hoy 10 de abril de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para este viernes 10 de abril de 2026 son:

ARMENIA: Carga: 2,265,500 // Kilo: 18,124 // ARROBA: 225,550

Carga: 2,265,500 // Kilo: 18,124 // ARROBA: 225,550 BOGOTÁ: Carga: 2,264,250 // Kilo: 18,114 // ARROBA: 226,425

Carga: 2,264,250 // Kilo: 18,114 // ARROBA: 226,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,263,875 // Kilo: 18,111 // ARROBA: 226,388

Carga: 2,263,875 // Kilo: 18,111 // ARROBA: 226,388 BUGA: Carga: 2,266,250 // Kilo: 18,130 // ARROBA: 226,625

Carga: 2,266,250 // Kilo: 18,130 // ARROBA: 226,625 CHINCHINÁ: Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538

Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538 CÚCUTA: Carga: 2,263,375 // Kilo: 18,117 // ARROBA: 226,338

Carga: 2,263,375 // Kilo: 18,117 // ARROBA: 226,338 IBAGUÉ: Carga: 2,264,625 // Kilo: 18,117 // ARROBA: 226,463

Carga: 2,264,625 // Kilo: 18,117 // ARROBA: 226,463 MANIZALES: Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538

Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538 MEDELLÍN: Carga: 2,264,625 // Kilo: 18,117 // ARROBA: 226,463

Carga: 2,264,625 // Kilo: 18,117 // ARROBA: 226,463 NEIVA: Carga: 2,263,750 // Kilo: 18,110 // ARROBA: 226,375

Carga: 2,263,750 // Kilo: 18,110 // ARROBA: 226,375 PAMPLONA: Carga: 2,263,500 // Kilo: 18,108 // ARROBA: 226,350

Carga: 2,263,500 // Kilo: 18,108 // ARROBA: 226,350 PASTO: Carga: 2,263,500 // Kilo: 18,108 // ARROBA: 226,350

Carga: 2,263,500 // Kilo: 18,108 // ARROBA: 226,350 PEREIRA: Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538

Carga: 2,265,375 // Kilo: 18,123 // ARROBA: 226,538 POPAYÁN: Carga: 2,265,625 // Kilo: 18,125 // ARROBA: 226,563

Carga: 2,265,625 // Kilo: 18,125 // ARROBA: 226,563 SANTA MARTA: Carga: 2,267,125 // Kilo: 18,137 // ARROBA: 226,713

Carga: 2,267,125 // Kilo: 18,137 // ARROBA: 226,713 VALLEDUPAR: Carga: 2,264,750 // Kilo: 18,118 // ARROBA: 226,475

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