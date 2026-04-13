Presunta tortura contra Juan Felipe Rincón: envían a prisión a los cinco procesados del caso

Justicia

La juez 26 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a los cinco procesados, por su presunta participación en los hechos de tortura de los que fue víctima Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional.

Se trata de: Andrés Camilo y Katerine Sotelo Torres; Tatiana Vega López; Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila.

Según argumentó la juez, la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que existe inferencia razonable de autoría o participación de los procesados en los hechos que rodearon la muerte de Juan Felipe Rincón, de 21 años, ocurrida en la mañana del domingo 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Es decir, que existe una alta probabilidad que los investigados si hayan participado de los hechos de violencia de los que fue víctima el joven.

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Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios que presentó el fiscal Andrés Marín, la juez decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los investigados.

Los cinco están siendo procesados por los delitos de tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio y soborno a testigo en la actuación penal.

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