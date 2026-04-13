Obras del aeropuerto El Edén y dobles calzadas entre las prioridades de Alianza por el Quindío

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Armenia

En el auditorio de la cámara de comercio de Armenia se llevó a cabo una nueva reunión de la iniciativa denominada Alianza Por el Quindío, en la que participaron gremios, academia, alcaldía municipal, gobernación y congresistas.

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Inicialmente, el presidente de la sociedad de ingenieros del departamento, Uriel Orjuela, sostuvo que la intención principal está relacionada con socializar los diferentes proyectos entendiendo que es clave trabajar unidos con los congresistas electos para que en el menor tiempo sean una realidad.

Considera el espacio es clave porque buscaban realizar un recuento de los proyectos y en el estado que se encuentran de cara a lo que será la gestión con el nuevo gobierno nacional.

Reconoció que los proyectos que tienen estudios y diseños, que están en fase 3 que son los que tienen mayor probabilidad de recursos como el de la modernización del aeropuerto internacional el Edén de la ciudad que vale 1.8 billones de pesos, las dobles calzadas puntualmente todo el corredor Calarcá- Cartago que, aunque tiene contratos en ejecución se genera una necesidad de recursos para la terminación de obra del sector de La María a Calarcá en el que se requieren 120 mil millones de pesos.

Cámara de Comercio

Al respecto el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada afirmó que la estrategia lleva casi 10 años y es clave insistir en presentar proyectos unificados al plan nacional de desarrollo.

Asimismo, mencionó que uno de los objetivos de la nueva reunión estaba relacionado con mostrarle a los parlamentarios los proyectos que se han planteado, lo que se ha logrado y lo que no.

Enfatizó que es fundamental lograr la unión puesto que es mucho mejor trabajar de la mano para viabilizar los proyectos y fortalecer el desarrollo del departamento dejando a un lado las diferencias políticas.

Explicó que ya definieron un plan para trabajar en el plan de desarrollo 2026-2030 y aspira que los compromisos asumidos se cumplan en pro del departamento.

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Resaltó que uno de los temas que se han logrado es la doble calzada de Armenia- Club Campestre, doble calzada Armenia- Calarcá- Montenegro estuvo en plan de desarrollo entendiendo que está en ejecución actualmente, el plan maestro del aeropuerto el Edén de la ciudad lo que demuestra la importancia de este tipo de iniciativas.

Alcalde de Armenia

Finalmente, el alcalde de la capital quindiana, James Padilla, resaltó la importancia de la reunión con los diferentes gremios y sobretodo con los nuevos congresistas con el objetivo de avanzar en el trabajo articulado.

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Sostuvo que la solicitud desde la administración municipal es continuar trabajando en unión por el bienestar de la ciudad y el departamento siendo persistentes en los proyectos en los cuales se ha venido trabajando de años atrás como las vías nacionales, terminación de la doble calzada Armenia- Calarcá.

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Desde los gremios destacaron que todos los participantes de la Alianza por el Quindío, mostraron su disposición para trabajar unidos.

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