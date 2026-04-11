Suspenden temporalmente el paro de trabajadores de Asmet Salud, desde Armenia esperan soluciones

Armenia

Trabajadores de la EPS Asmet Salud suspendieron por tres días el paro que adelantaban en todo el país entre ellas en Armenia por las demoras en los pagos de salario, la decisión es esperando que la EPS les cumpla

A Través de un comunicado los trabajadores de Asmet Salud EPS informaron a la opinión pública y los usuarios que, “por decisión de la Asamblea de delegados, adoptada tras recibir la asesoría del equipo jurídico del sindicato y sus asesores, se ha determinado suspender de manera temporal el paro por un período de tres (3) días hábiles, a partir del 10 de abril”

Esta decisión se adopta luego de una jornada de diálogo de más de cinco horas sostenida con el equipo directivo de la entidad, en la cual se expuso de manera clara, directa y respetuosa la grave situación que enfrentamos los trabajadores.

Es importante precisar que las causas que dieron origen al paro fueron principalmente el no pago oportuno de los salarios y el incumplimiento en la seguridad social. No obstante, existen múltiples problemáticas adicionales que también fueron puestas en conocimiento de la administración y que evidencian una crisis estructural en la entidad.

Una de las trabajadoras de Asmet Salud indicó “Los trabajadores de Asmet Salud hoy continuamos en asamblea permanente, suspendimos temporalmente el paro debido al a que se evidenció el pago de la nómina de febrero. Estamos a la espera del pago de la nómina del mes de marzo. No se evidencia el pago de seguridad social del mes de marzo. No hay pago de ARL ni pensión del mes de marzo.

Y añadió “Citamos a una mesa con la gente mentora, expusimos toda nuestra situación como trabajadores, nuestra situación con los afiliados, con la red prestadora de servicios de salud, les pedimos que nos indicaran si ellos estaban aquí para para liquidar Asmet Salud, a lo que dijeron que no. Confiamos en la buena fe y por eso estamos dando espera, el día martes vamos a hacer nuevamente asamblea de delegados para definir si continuamos en el paro”

En el comunicado señalan “En dicha reunión hizo presencia el equipo directivo encabezado por el área jurídica, en cabeza del doctor Aquiles José Aroca, así como la agente interventora temporal, quien anteriormente se desempeñaba como vicepresidente de Salud y hoy ostenta este cargo. De igual forma, participaron la Gerencia de Talento Humano y el área financiera, entre otros.

Si bien se han presentado algunos avances parciales que no superan el 50% de cumplimiento en las obligaciones, e importante señalar que no existen compromisos con fechas ciertas de pago.

La administración ha manifestado que se encuentra trabajando en soluciones que podrían materializarse en el corto plazo; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con garantías claras ni verificables.