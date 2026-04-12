Millonario robo en un conjunto residencial en La Tebaida, Quindío, se hurtaron 40 millones de pesos

Armenia

Un millonario robo se registró en un conjunto residencial en zona rural del municipio de La Tebaida, Quindío, los delincuentes ingresaron y se llevaron joyas en oro, dinero en efectivo, dólares, relojes todo avaluado en más de 40 millones de pesos.

El robo se presentó el pasado jueves 9 de abril en el conjunto Altos de Yerbabuena ubicado 500 metros adelante del cruce de la vía entre La Tebaida y Pueblo Tapao al sur del departamento del Quindío.

La denunciante y víctima del robo le relató a Caracol Radio “Quiero hacer una denuncia, fui víctima de los delincuentes en el departamento del Quindío, exactamente en la zona rural de la Tebaida, individuos no deseados ingresaron a mi casa, analizaron toda la casa por varios días, analizaron dentro de un conjunto cerrado y se dieron cuenta y detectaron que la casa estaba sola.

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Y agregó “A pesar de ser un conjunto cerrado, ingresaron por un costado del de la casa, ingresaron hasta la habitación, forzaron, desprendieron las puertas, forzaron la caja fuerte y nos robaron más de 40 millones de pesos”

“la inseguridad en el Quindío está al límite, estamos cansados, muy cansados de ver que no existen autoridades para detener esta ola de inseguridad que estamos viviendo” puntualizó la víctima del hurto.

Caracol Radio Conoció que los delincuentes se robaron “15 anillos de oro, avaluados en aproximadamente 20 millones de pesos, 10 pares de aritos de oro avaluados en aproximadamente 10 millones de pesos, 2 aros de oro avaluados en aproximadamente 6 millones de pesos, 4 cadenas de oro avaluadas en aproximadamente 8 millones de pesos, 4 tobilleras de oro avaluadas en aproximadamente 5 millones de pesos, 4 pulsera de oro avaluadas en 3 millones de pesos, USD$1300 (mil trescientos dólares en efectivo) $5.000.000 millones de pesos en efectivo.

Cortesía víctima de robo

En la denuncia ante las autoridades la víctima relató además que “Nosotros tenemos cámaras en la casa, por lo que nos dedicamos a revisar las grabaciones de las cámaras que tienen opción de grabado y ahí descubrimos que a las 24:54PM la cámara que capta las imágenes de la piscina fue desconectada, y en esta grabación se logra percibir a una persona que se acerca a la cámara y la desconecta, pero no se deja ver el rostro”

Conocimos que el caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, se espera que se conozca el resultado de la investigación, no es la primera vez que delincuentes ingresan a conjuntos cerrados a robar en el Quindío.