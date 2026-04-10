El sector ganadero del Quindío advierte sobre impacto negativo por actualización catastral

Armenia

Es alta la preocupación de las alzas del impuesto predial debido al proceso de actualización catastral para gremios como el ganadero por el impacto negativo que se genera para el sector en materia de rentabilidad.

El director del comité de ganaderos del departamento. Jorge Tejada evidenció que es muy compleja la situación puesto que se generan incrementos de hasta el 300% en el avalúo.

“Hemos hecho unos acercamientos con unos productores y definitivamente la rentabilidad del sector agropecuario no permite pagar dos impuestos, el impuesto predial y también el impuesto al patrimonio. Los avalúos han también generado un alto impacto en el tema patrimonial de los propietarios y eso ha generado una carga inviable", dijo.

Sostuvo que todo el panorama ha originado una carga inviable por el alto impacto de los avalúos por lo que participaron activamente como gremio en la protesta nacional en el sector de Versalles en Calarcá al inicio de La Línea exigiendo prontas soluciones frente a la problemática.

“Hemos hecho cuentas, hemos hecho mucha suma y mucha resta y definitivamente los predios se están viendo en imposibilidad de pagar el impuesto. Como para tener un ejemplo de cuánto es ese incremento. Hemos tenido incrementos en el avalúo del 300%“, advirtió.

Además, advirtió que la preocupación es que los ganaderos y propietarios de los predios comiencen a abandonar la actividad y poner en venta sus predios a raíz de las conversaciones que se han establecido con ellos.

Dijo que si lo anterior se materializa al no encontrar acciones concretas del gobierno nacional el impacto será sobre la disminución del inventario ganadero del departamento y la seguridad alimentaria.

“Vemos con mucha preocupación de que los propietarios, los ganaderos comiencen a abandonar la actividad. Hemos tenido conversaciones con algunos de ellos y ya tienen la decisión tomada de poner en venta sus predios. Esto va a generar un impacto sobre la disminución del inventario ganadero y sobre la seguridad alimentaria", mencionó.

Añadió que es urgente que se brinden las soluciones correspondientes puesto que el propietario que no pague el gobierno y los municipios tienen la potestad de embargar y quitar los predios.