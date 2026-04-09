¿Qué ha pasado con el complejo acuático en Armenia? responden Imdera y Proyecta Quindío

Armenia

Hay polémica en Armenia y el Quindío, porque un informe y visita técnica de delegados del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Armenia, Imdera reflejan varias fallas, problemas, inconsistencias, humedades, filtraciones, falta de acabados que según ese reporte impiden que entre en funcionamiento del escenario deportivo.

Cabe recordar que el complejo acuático tuvo una inversión de más de 39.000 millones de pesos ejecutados por la empresa Proyecta con el respaldo del ministerio de deporte y que solo en este año fue entregado por parte de la gobernación del Quindío a la alcaldía de Armenia luego de varias polémicas.

En el reciente informe y visita técnica desde el Imdera indican “No obstante, durante la visita realizada el 18 de marzo de 2026 a las instalaciones del complejo acuático, se pudieron identificar varias situaciones que, desde el aspecto técnico y de seguridad, impiden una puesta en funcionamiento que garantice el bienestar de los deportistas y/o asistentes al escenario deportivo.

La más evidente corresponde al levantamiento del piso en el perímetro de las piscinas. Se evidenció que esta no es una falla reciente, puesto que se observó el reemplazo parcial de piezas, en el cual se realizaron cortes para evitar cambiar la baldosa completa.

Esto indica que, presuntamente, existió una mala práctica en la instalación del piso o en el material empleado, lo que actualmente afecta a un número indeterminado de baldosas. Asimismo, las ventanas de piso a techo ubicadas en el edificio carecen de elementos de seguridad, lo que las convierte en un factor de riesgo propenso a accidentes, dice el informe.

Wilson Herrera director del Imdera

En Caracol Radio Armenia hablamos con Wilson Herrera, director del Imdera que manifestó “Efectivamente, en el mes de febrero, recibimos en la alcaldía municipal por parte de proyecta el complejo acuático haciendo unas salvedades, unas claridades porque pues la voluntad del alcalde de James Pailla García es promover el deporte y que haya más escenarios, más alternativas para nuestros deportistas, en este caso los de la liga de natación. Todos los que se dedican a este deporte tanto de convencional como para natación.

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Y agregó el funcionario “Sin embargo, vimos con el tiempo y ahí han, de hecho, el día que lo entregamos, dimos algunas observaciones, pero quedó el compromiso que salían al saneamiento. Se hizo una visita por parte de los técnicos de Imdera, un ingeniero civil y un arquitecto, quienes juiciosamente realizaron un recorrido y encontraron varias falencias.

Resultados de la visita

Director del Imdera: Todo esto provocado porque el piso alrededor de la piscina se empezó a levantarse, desquebrajó, hay unos encharcamientos, un tema, cosas que hacen imposible. poner en este momento el funcionamiento del complejo acuático. Acá la idea no es satanizar, acá la idea no es tirar la pelota, no es echar culpas porque no es el estilo de esta administración, pero pues tenemos que ser responsables nosotros mismos y e informar lo que sucede, porque hay un pacto de cooperación interinstitucional de salir a subsanar o a sanear las situaciones.

Es importante también que la opinión pública sepa porque no se ha podido aperturar este escenario frente al mantenimiento de las piscinas como tal lo hemos estado haciendo desde la fecha que asumimos, pueden pasar y verificar el estado del agua cristalina de las de las piscinas, pero con estas nuevas situaciones que surgen, que el piso, esos encharcamientos, lo preocupante es que no va no vaya nada, porque eso son unas filtraciones, no vayan a pasar la piscina porque ahí sería punto un daño más grande.

Entonces, se envió el informe a Proyecta, se envió a la gobernación, a la veeduría del deporte, se le envió a la contraloría general y también se pudo se puso en conocimiento al Ministerio del Deporte que nos requirió por el funcionamiento del escenario. Acá el llamado esa que se subsanen de manera pronta las situaciones. Entendemos que hay unas pólizas de que responden, pero pues no es el ideal un escenario recién entregado y pedirles a pólizas de cumplimiento.

Hacer un requerimiento también al contratista, pero pues eso se hará por parte de la empresa Proyecta que es son los directamente que se entienden con ellos. Acá buscamos es que haya un escenario en óptimo condiciones, pero eso es muy claro, lo hablé incluso con el presidente de la liga de natación del Quindío, donde les manifestaba que por seguridad los deportistas no son posible aperturar el escenario en estas condiciones.

Respuesta de Proyecta Quindío

En Caracol Radio Armenia también hablamos con Lina Marcela Roldán gerente de Proyecta Quindío que fue clara en manifestar “dando inicio como desde la trazabilidad que hemos mantenido. El tema es que el 2 de febrero a mí me recibe la satisfacción a través de un acta firmada por bienes y suministros, donde se dice que se cumplieron todos los ítems de construcción y de documentación, que ese fue el que me tardó a mi año y medio para entregar el complejo acuático, el tema del Retie.

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Yo qué quiero aclarar, a ver, para que a mi infraestructura municipal le hiciera la revisión al complejo acuático para que bienes y suministro me recibieran el complejo acuático, perdón, la redundancia, pues revisaron todos los ítems y todos los componentes del complejo acuático. Entonces, lo que quiero aclarar es que si hubo un recibo a satisfacción es porque su nombre lo indica, se recibió a satisfacción y no presentaba ninguna dificultad al complejo acuático.

Eso fue a través desde el 22 de enero, yo ya luego el 2 de febrero tuve el acta en mis manos ya firmada y queda ya el municipio propietario en su 100% del complejo acuático.

Me enteré por redes del informe del Imdera

Gerente de Proyecta: me entero es ya por redes, ni siquiera ha sido algo oficial, ni siquiera no hubo un conducto regular, yo hubiera querido de pronto una llamadita, el Dr. Wilson, él tiene mi número, mire, gerente, se nos están presentando estas dificultades, mire si usted habla con el contratista cómo nos pueden colaborar o activamos pólizas.

Y subrayó “toda obra por pequeña que sea queda con una las pólizas de estabilidad y calidad. ¿Por qué? Porque las obras son impredecibles y todo puede pasar en el transcurso del tiempo y por eso son pólizas de 5 años donde tiene que responder al contratista por daños que se hayan presentado dentro de la obra.

Entonces, siento que lamentablemente no hubo un conducto regular apropiado. Siento que fueron declaraciones que lo que quisieron fue incendiar el tema y obviamente echarle el agua sucia a Proyecta y nuevamente enlodarse un nombre con donde un Dicen que es un escenario que quedó con muchas fallas técnicas y donde ya revisamos.

Sí hay dos o tres actividades que les vamos a apoyar, no porque me hayan notificado y no porque haya salido en redes, es porque yo quiero el complejo acuático y no me parece la forma de que se estén escudando de algunas fallas de forma, más no de fondo para no aperturarlo.