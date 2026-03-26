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Avión estaba dentro de parámetros para despegar: MinDefensa sobre accidente de la FAC en Putumayo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y de las afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, de que la aeronave era “chatarra”.

“El avión es una aeronave fabricada en 1983 y, de acuerdo a los protocolos, tenía más de 20.000 horas disponibles para volar. Se le hizo un mantenimiento profundo, un inspector confirma que todo está bien, se le hicieron pruebas y firmaron un libro de que la aeronave estaba en condiciones de volar”, indicó.

Aeronave cumplía condiciones técnicas para volar

El ministro fue enfático en decir que el avión, fabricado en 1983, contaba con mantenimiento riguroso y aún tenía horas disponibles de operación. Según detalló, había pasado por un mantenimiento profundo reciente y cumplía con todos los protocolos exigidos antes de cada vuelo.

Asimismo, dijo que tanto la tripulación como la aeronave estaban certificadas para operar en la pista de Puerto Leguízamo y bajo las condiciones meteorológicas del momento.

“Cada aeronave que despega lo hace tras superar múltiples controles técnicos, inspecciones y validaciones”, aseguró.

El jefe de la cartera confirmó que existe un video en el que se observa que, tras el despegue, el avión habría golpeado un árbol cercano a la cabecera de pista. Sin embargo, evitó especular sobre las causas del accidente y recalcó que será la investigación oficial la que determine qué ocurrió exactamente.

¿Qué pasa con las cajas negras?

El ministro también dijo que ya fueron recuperadas las cajas negras de la aeronave, las cuales contienen datos de vuelo y grabaciones de cabina, elementos fundamentales para esclarecer los hechos. No obstante, advirtió que el estado en que quedaron podría dificultar el análisis técnico de las mismas.

Homenaje Nacional

Por último, el ministro Sánchez anunció un homenaje nacional a las víctimas y confirmó que el Gobierno brindará soluciones de vivienda a sus familias. Además, invitó a los colombianos a apoyar a través de la Fundación Matamoros, incluyendo iniciativas para financiar la educación de los hijos de los fallecidos.

“El país debe unirse en torno a sus héroes. Si ellos dieron la vida por nosotros, la patria debe responder por sus familias”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con el MinDefensa aquí:

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