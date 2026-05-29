Truco para conseguir señal en estadios o eventos: paso a paso para conseguir red en su celular

Ir a un concierto en un estadio o un evento masivo puede convertirse en un dolor de cabeza para muchas personas por un problema en común: quedarse sin señal en el celular.

En medio de los conciertos, cientos de personas intentan conectarse al mismo tiempo a las redes móviles, lo que genera una saturación y dificultades para enviar mensajes, usar aplicaciones o incluso hacer llamadas.

Las situaciones pueden empeorar durante los ingresos o salidas del estadio, cuando miles de usuarios activan simultáneamente datos móviles para pedir transporte.

Sin embargo, acá le contamos un truco sencillo que puede ayudar a recuperar la conexión y mejorar la señal del celular de manera rápida.

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Cómo tener señal en el celular en lugares donde no la hay

Uno de los métodos más recomendados por expertos en tecnología es activar el modo avión durante unos segundos y luego desactivarlo.

Aunque parece algo básico, este proceso obliga al celular a desconectarse completamente de la red móvil y volver a buscar la antena con mejor cobertura disponible en la zona.

Active el modo avión en su celular.

Espere entre 10 y 15 segundos.

Desactive nuevamente el modo avión.

Espere unos segundos mientras el dispositivo se reconecta a la red.

Truco para tener señal en conciertos

Además del modo avión, existen otras acciones que pueden ayudar a tener mejor conexión durante eventos masivos:

Desactivar y volver a activar los datos móviles.

Cambiar manualmente entre redes 4G y 5G.

Evitar enviar archivos pesados o videos en momentos de mayor congestión.

Mantener el celular con buena batería, ya que algunos dispositivos reducen rendimiento cuando tienen poca carga.

Conectarse unos minutos antes de que empiece el evento, cuando la red todavía no está saturada.

¿Por qué se pierde la señal en eventos masivos?

La pérdida de señal no siempre depende del operador. En escenarios como El Campín, la red puede colapsar temporalmente debido a la enorme cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo.

Cuando miles de personas intentan usar internet desde una misma zona, las antenas cercanas alcanzan su capacidad máxima y empiezan a disminuir la velocidad de conexión o incluso dejan sin servicio a algunos usuarios.

Esto afecta especialmente a aplicaciones de mensajería, redes sociales, plataformas de transporte y servicios bancarios móviles.