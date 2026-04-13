Autoridades en Barrancabermeja consideran buena la decisión de aplicar la eutanasia a hipopótamos

Bucaramanga

Luego de que el ministerio del medio ambiente presentara el protocolo para el uso de la eutanasia para evitar que se expandan los hipopótamos que eran de Pablo Escobar por diferentes regiones del país, desde Barrancabermeja en Santander, una de las zonas en donde se han visto estos animales, consideran que es una buena decisión.

Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética en el distrito especial, señaló que el paso de estos animales por esta zona del Magdalena Medio “tiene unas afectaciones ya de esos humedales, desplazó por completo a los chigüiros y babillas que antes estaban en el ambiente, es decir, que la fauna silvestre nativa es afectada de manera estructural”.