Secretaría de Ambiente radica solicitud para activar protocolo por hipopótamo en Barrancabermeja

La Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja radicó una solicitud ante la CAS y el Ministerio de Ambiente para activar el protocolo de atención a hipopótamos en el territorio.

Para que se active el protocolo de atención a hipopótamos en el territorio.

La decisión se tomó tras la llegada de un nuevo video del hipopótamo en el humedal de Cuatro Bocas y luego en potreros del sector de Tierra Adentro.

Según explicó el secretario de Ambiente, Leonardo Granados, el comportamiento del animal ha generado preocupación entre las autoridades y los expertos.

“Los veterinarios nos han explicado que la apertura de la boca del hipopótamo es una señal de territorialidad. Después de esa advertencia pueden venir ataques, por eso estamos pidiendo que se active el protocolo para su captura”, señaló el funcionario.

Desde la Secretaría también advirtieron que el animal fue visto muy cerca de potreros donde hay búfalos y a poca distancia de una escuela, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de la comunidad.

Las autoridades reiteraron que la captura o reubicación del animal es competencia de la CAS y del Ministerio de Ambiente, por lo que insistieron en que se tomen medidas para evitar un incidente en la zona.