Hipopótamo en Barrancabermeja ya muestra señales de ataque: autoridades piden acciones a la CAR

Hipopótamos de Pablo Escobar son una amenaza para las especies nativas / Colprensa

Un hipopótamo visto en zona rural de Barrancabermeja mostró comportamientos territoriales y encendió alertas entre las autoridades ambientales del Magdalena Medio.

El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, explicó que en recientes registros el animal ha realizado "apertura de boca", un comportamiento territorial que suele ser una advertencia previa a ataques.

“Ya el hipopótamo está haciendo la apertura de boca, que es una señal de advertencia de que ese es su territorio. Después de eso vienen ataques”, afirmó el funcionario.

Según Granados, se han registrado dos avistamientos: uno en el corregimiento Ciénaga del Opón y otro en el corregimiento Tierra Adentro. Este último corresponde al mismo hipopótamo que ha sido visto en el sector de Cuatro Bocas, lo que indica que el animal se está desplazando por la zona.

El Secretario también recordó que el departamento se ha realizado seguimiento en campo con apoyo de biólogos, veterinarios y la Policía Ambiental; sin embargo, recordó que la captura o reubicación de estos animales es competencia de la Corporación Autónoma Regional y del Ministerio de Ambiente.

El funcionario insistió en la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades ambientales. “Estamos insistiendo en que se tomen acciones porque el departamento no tiene la logística para hacer esa captura. Si no hay respuesta, vamos a iniciar acciones legales”, señaló.

Granados también mencionó el caso de un operativo realizado en Puerto Triunfo, Antioquia, donde expertos tardaron cerca de un mes en ubicar a un hipopótamo conocido como “Pepe”, proceso que, según explicó, superó los 150 millones de pesos debido a la complejidad de la captura y traslado del animal.

Además, advirtió que la presencia de estos animales también genera impactos ambientales, ya que cada hipopótamo puede consumir cerca de 230 kilogramos de pasto al día y sus heces pueden afectar la calidad del agua en humedales y cuerpos hídricos de la región.

“Yo sigo de iniciar acciones esta semana si no toman atenta nota de lo que he venido solicitando”, concluyó el secretario.