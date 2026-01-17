La SAE debería 235 millones a alcaldía de El Peñol por predial de La Manuela, finca de Pablo Escobar

El Peñol, Antioquia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) le estaría adeudando al municipio de El Peñol, en el Oriente antioqueño, más de $235 millones por el impuesto predial de la finca La Manuela, un emblemático predio que estuvo durante años vinculado a actividades ilegales de Pablo Escobar y que fue subastado recientemente por esta entidad estatal.

La denuncia fue hecha por la alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, quien aseguró que la deuda corresponde a 144 cuotas vencidas, acumuladas mientras el bien estuvo bajo administración de la SAE.

“En estos momentos la Sociedad de Activos Especiales le está adeudando al municipio de El Peñol 144 cuotas de impuesto predial, por un valor de $235.771.784. Queremos saber con quién o a quién hay que pasarle esta cuenta de cobro para que se puedan ejercer los actos administrativos que haya lugar para la legalización de esta venta”, afirmó la mandataria.

Polémica por la venta del predio del Cartel de Medellín

La finca La Manuela, vinculada durante años al Cartel de Medellín, está ubicada en la vereda El Uvital, de El Peñol, a orillas de la represa, y tiene una extensión de 7.826 metros cuadrados. El inmueble fue subastado por la SAE el pasado 13 de enero, por un valor de $7.700 millones, cifra que fue pagada por un particular.

Sin embargo, la alcaldesa también expresó su preocupación por el valor de la transacción, al compararlo con el avalúo catastral del predio.

“Nos asombra el valor de esta transacción, a sabiendas de que catastralmente la finca La Manuela tiene un avalúo de $2.887.486.550”, señaló Duque.

Sandra Duque recordó que, durante varias administraciones municipales, El Peñol había solicitado la entrega del predio para desarrollar proyectos turísticos que beneficiaran directamente a la comunidad, pues la finca había tenido durante los últimos años ese fin por su gran atractivo en plantas importadas y árboles exóticos que había importado el ex capo de la mafia colombiana.

La Alcaldía de El Peñol solicitó a las autoridades que se esclarezcan las condiciones administrativas de la venta y el manejo del recurso público en la polémica finca del oriente de Antioquia.