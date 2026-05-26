Drake supera el récord de Michael Jackson de más canciones de un artista masculino en el número 1

El rapero y cantautor canadiense Drake ha batido el récord que ostentaba Michael Jackson de mayor cantidad de canciones en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos por un artista masculino solista.

De esta forma, Drake iguala a Rihanna y Taylor Swift en cantidad de números uno, con 14.

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Los únicos artistas que los superan son Mariah Carey con 19 y los Beatles con 20.

Además, Drake superó el récord de 2025 del cantante de música country Morgan Wallen, al conseguir el mayor número de canciones en una sola semana en la lista, con 42.

En el top 10, Drake ocupa nueve puestos, a excepción de “Choosin’ Texas” de Ella Langley, que se mantiene en la posición número 5.

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Así, amplió su récord personal a 90 canciones que han alcanzado el top 10.

Además, se convirtió en el primer artista en acumular más de 400 entradas en la lista Hot 100.